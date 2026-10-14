Kolej wraca do Jastrzębia-Zdroju. Koniec wykluczenia komunikacyjnego

Na tle całego kraju Jastrzębie-Zdrój stanowi niezwykle rzadki ewenement komunikacyjny. Mówimy o najludniejszym polskim ośrodku, z którego w ogóle nie da się wyjechać pociągiem. Ostatni skład pasażerski opuścił tutejszą stację w 2001 roku. Po kilkudziesięciu latach oczekiwań wreszcie krystalizuje się jednak konkretna wizja zakończenia tego wieloletniego wykluczenia i powrotu na tory.

Z najnowszych zapowiedzi wynika, że regularny ruch kolejowy zostanie wznowiony w tym mieście za pięć lat, w 2029 roku. Uruchomienie zupełnie nowych tras znacząco podniesie standard podróżowania, co pozwoli miejscowej społeczności na dużo sprawniejsze i wygodniejsze przemieszczanie się po całym terytorium województwa śląskiego.

Przetarg na odbudowę kolei w Jastrzębiu-Zdroju już w 2026 roku

Brak dostępu do transportu szynowego przez minione ćwierćwiecze mocno dawał się we znaki lokalnej społeczności. Aby dotrzeć do zakładów pracy, liceów czy na wykłady uniwersyteckie, Jastrzębianie byli skazani wyłącznie na transport kołowy, co wiązało się z ciągłym wybieraniem prywatnych aut bądź komunikacji autobusowej.

Inwestycja wkroczyła właśnie w decydującą fazę realizacji. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe sfinalizowała już tworzenie kompletnej dokumentacji technicznej dla tego przedsięwzięcia. Aktualnie trwa żmudny proces załatwiania kluczowych pozwoleń urzędowych, bez których ekipy budowlane nie mogłyby w ogóle wjechać na plac budowy i rozpocząć układania torowiska.

Prezydent Jastrzębia-Zdroju gościł niedawno w studiu Radia Katowice, gdzie zdradził szczegóły harmonogramu. Michał Urgoł zadeklarował rozpisanie przetargu na roboty budowlane pod koniec 2026 roku, co pozwoli wyłonić firmę odpowiedzialną za całe to logistyczne wyzwanie.

Zakładając brak jakichkolwiek opóźnień inwestycyjnych, pierwsze składy z podróżnymi wjadą na jastrzębskie perony w 2029 roku. Będzie to historyczny moment dla ogromnego śląskiego miasta, które przez dekady tkwiło w komunikacyjnej próżni, funkcjonując całkowicie obok głównych korytarzy polskiego transportu szynowego.

Podróż pociągiem z Jastrzębia-Zdroju do Katowic potrwa niecałą godzinę

Odbudowa torowiska to gigantyczna szansa nie tylko dla Jastrzębian, lecz także dla wszystkich mieszkańców całego subregionu. Kluczowym założeniem planistów jest stworzenie bezproblemowej trasy do Katowic oraz okolicznych miejscowości, co drastycznie zmieni codzienne nawyki tysięcy osób dojeżdżających z południa województwa.

W trakcie audycji w Radiu Katowice włodarz miasta przypomniał, jak bardzo ludziom zależy na ekspresowej komunikacji z resztą Śląska. Podróż do serca aglomeracji trwająca zaledwie kilkadziesiąt minut byłaby prawdziwym wybawieniem dla lokalnej młodzieży akademickiej oraz dla pracowników wielkich zakładów zlokalizowanych w Katowicach.

Dostęp do szybkich pociągów wpłynie zapewne na osadnictwo i powstrzyma migrację zarobkową w tym rejonie. Studenci i pracownicy dojeżdżający do sąsiednich miast wreszcie otrzymają rozsądną opcję transportową, dzięki której nie będą już musieli stać w korkach w autach czy przesiadać się w przepełnionych busach.

Obecnie perspektywa dotarcia do stolicy województwa w mniej niż sześćdziesiąt minut to głównie ambitna wizja lokalnych urzędników. Rzeczywisty czas trwania podróży z Jastrzębia-Zdroju poznamy później, gdy eksperci zatwierdzą ostateczne rozwiązania technologiczne i przewoźnicy opublikują ostateczną siatkę godzinową.

Potężny pożar marketu Biedronka w Jastrzębiu:

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Nowe przystanki i parkingi. Michał Urgoł zdradza szczegóły inwestycji w Jastrzębiu

Wylanie nowych fundamentów i ułożenie torów to zaledwie połowa sukcesu w drodze do komfortowego przemieszczania się. Urząd miasta już teraz projektuje specjalne ułatwienia, aby pasażerowie mogli szybko i bezpiecznie dojechać na perony, co zachęci ich do częstszego wybierania nowoczesnego transportu szynowego.

Samorządowcy stawiają przede wszystkim na budowę placów postojowych oraz totalną reorganizację siatki miejskich autobusów na terenie gminy. Kluczowe będzie dokładne zintegrowanie rozkładów jazdy obu popularnych środków lokomocji, co docelowo sprawi, że zostawienie własnego samochodu pod domem i bezproblemowa przesiadka w drodze do pracy staną się naturalnym odruchem każdego mieszkańca.

Magistrat zapowiada stworzenie dokładnie trzech punktów dedykowanych podróżnym, z których będą odjeżdżać nowe składy. Wytypowane strefy to obszar osiedli Dolnego i Górnego, rejony ulicy Szkolnej przy osiedlu Barbary oraz dzielnica Bzie. Finalny kształt i rozmieszczenie tej drogowej infrastruktury zostanie doprecyzowane w toku prowadzenia prac inwestycyjnych.

Urzędnicy zaznaczają, że absolutnym priorytetem jest idealne zgranie godzin kursowania wozów miejskich z przyjazdami pociągów. Tylko perfekcyjna synchronizacja zagwarantuje sukces całego przedsięwzięcia, przekształcając powracającą kolej w solidną alternatywę dla ruchu samochodowego, a nie wyłącznie kosztowną i niewykorzystywaną opcję.

Kino Centrum, aquapark i dworzec. Jastrzębie-Zdrój zrewitalizuje 11 hektarów

Jastrzębski samorząd zamierza również kompleksowo zrewitalizować niezagospodarowane parcele leżące tuż przy projektowanych torach. Wizja urzędników obejmuje zagospodarowanie potężnego kwartału o wielkości 11 hektarów, zlokalizowanego w granicach ulic Północnej, Sybiraków, Warszawskiej oraz w obrębie Ronda Porozumienia Jastrzębskiego.

Niedaleko opisanych gruntów mieści się obiekt Kina Centrum, który został niedawno nabyty przez władze samorządowe. To właśnie w tym rejonie stanie nowoczesny budynek stacyjny, podczas gdy wzdłuż wspomnianej ulicy Warszawskiej trwa już intensywne wznoszenie wielkiego kompleksu basenowego.

Władze analizują kilka scenariuszy na wykorzystanie tych atrakcyjnych działek, wliczając w to stworzenie nowych mieszkań czynszowych. Ewentualna dotacja pozyskana z zasobów Banku Gospodarstwa Krajowego sfinansowałaby lwią część wydatków, sięgając nawet bariery 80 procent w przypadku sprostania rygorystycznym kryteriom programowym.

Takie skumulowanie wielkich inwestycji komunikacyjnych z nową architekturą użytkową może wkrótce zrewolucjonizować ten fragment mapy. Ten rejon Jastrzębia-Zdroju ma szansę całkowicie przeobrazić swoje dotychczasowe oblicze.