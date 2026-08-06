Groźny pożar w Jastrzębiu-Zdroju. Nad miastem unosiły się kłęby czarnego dymu

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-08-06 7:31

Nad ranem w Jastrzębiu-Zdroju doszło do groźnie wyglądającego pożaru pustostanu przy ulicy Arki Bożka. Nad miastem pojawiły się kłęby czarnego dymu widoczne z dużej odległości. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Słup gęstego, czarnego dymu unoszący się nad budynkami w Jastrzębiu-Zdroju. O pożarze przeczytasz na SE.
Autor: Dawid34/Screenshot/ Youtube

Kłęby dymu nad miastem. Palił się pustostan

Do zdarzenia doszło w czwartek, 6 sierpnia nad ranem przy ulicy Arki Bożka. Ogień pojawił się w opuszczonym budynku. Z daleka było widać unoszące się nad okolicą gęste kłęby czarnego dymu.

Jak ustaliło Radio 90, wewnątrz pustostanu paliły się zgromadzone tam śmieci oraz drewno. Pożar wyglądał bardzo poważnie, dlatego na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej.

W akcji gaśniczej uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej. Strażacy szybko przystąpili do działań, aby opanować ogień i zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Pożar został już ugaszony. Jak przekazały służby, w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Na chwilę obecną nie ma informacji, co było bezpośrednią przyczyną pojawienia się ognia.

Mieszkańcy okolicy mogli zauważyć intensywny dym unoszący się nad częścią miasta. Dzięki szybkiej reakcji strażaków sytuacja została opanowana, a zagrożenie zostało usunięte.

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Apel strażaków o zdrowy rozsądek

Strażacy apelują o rozwagę i przypominają, że pustostany oraz opuszczone obiekty są szczególnie narażone na powstawanie pożarów. W takich miejscach często znajdują się łatwopalne materiały, odpady, stare meble czy drewno, które w przypadku pojawienia się ognia mogą bardzo szybko zająć się płomieniami i doprowadzić do gwałtownego rozwoju pożaru.

Służby zwracają uwagę, aby nie wchodzić do opuszczonych budynków, nie zaprószać tam ognia oraz nie pozostawiać żadnych przedmiotów, które mogą przyczynić się do powstania zagrożenia. Nawet niewielki płomień może w krótkim czasie doprowadzić do poważnego pożaru, zagrażającego zarówno osobom przebywającym w pobliżu, jak i okolicznym zabudowaniom.

Strażacy przypominają również, że w przypadku zauważenia dymu, ognia lub podejrzanego zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe.

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