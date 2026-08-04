Noc Perseidów 2026 zapowiada się wyjątkowo. Kiedy najlepiej spojrzeć w niebo?

Perseidy to jeden z najbardziej spektakularnych rojów meteorów, który każdego roku pojawia się latem, gdy Ziemia przecina orbitę pozostawioną przez kometę Swift-Tuttle. W 2026 roku aktywność roju potrwa od połowy lipca do końca sierpnia, jednak maksimum zjawiska przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia.

W sprzyjających warunkach będzie można dostrzec nawet 60–100 meteorów na godzinę. Najlepszy czas na obserwację rozpoczyna się po godzinie 22, ale prawdziwy spektakl zwykle rozgrywa się między północą a świtem.

Do oglądania Perseidów nie potrzeba teleskopu ani lornetki – wystarczy odsłonięty fragment nieba, wygodny leżak lub koc oraz odrobina cierpliwości. Warto zabrać cieplejsze ubranie, termos z gorącym napojem i wyłączyć ekran telefonu, aby wzrok szybciej przyzwyczaił się do ciemności.

Z dala od świateł miast. W tych miejscach województwa śląskiego niebo zachwyca najbardziej

Największym wrogiem obserwacji meteorów jest zanieczyszczenie światłem. Im dalej od dużych miast, tym większa szansa na niezapomniane widowisko. W województwie śląskim nie brakuje miejsc, gdzie nocne niebo wygląda niemal jak w górach czy na odludziu.

Szczególnie dobrze sprawdzają się szczyty Beskidów, rozległe polany, okolice zbiorników wodnych oraz tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W takich lokalizacjach można dostrzec nie tylko Perseidy, ale również Drogę Mleczną, liczne gwiazdozbiory i planety. Przed wyjazdem warto sprawdzić prognozę pogody oraz zachmurzenie, a na miejsce dotrzeć jeszcze przed zmrokiem, aby znaleźć wygodne miejsce do obserwacji i bezpiecznie zaparkować samochód.

Gdzie najlepiej obserwować nocne spektakle? Sprawdźcie w galerii poniżej.