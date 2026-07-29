Katowice po raz kolejny zamienią się w muzyczną stolicę regionu. W dniach 11–13 września mieszkańcy i goście będą wspólnie świętować Urodziny Miasta „Kocham Katowice 2026”. Główne wydarzenia odbędą się w Strefie Kultury, gdzie przez dwa dni zaplanowano serię bezpłatnych koncertów największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Program tegorocznej edycji został przygotowany tak, aby trafić do odbiorców w różnym wieku. Na scenie pojawią się przedstawiciele hip-hopu, muzyki elektronicznej, popu, soulu i rocka.

Gwiazdy na jednej scenie

Pierwszego dnia (11 września) publiczność usłyszy m.in. BRK, Bass Astrala, Grubsona oraz Vito Bambino, który będzie gwiazdą piątkowego wieczoru. Organizatorzy podkreślają, że będzie to pierwsza od trzech lat okazja, by zobaczyć artystę podczas bezpłatnego koncertu plenerowego.

Sobota (12 września) zapowiada się równie imponująco. Wystąpią Łąki Łan, Kasia Sienkiewicz, Sami oraz Fukaj, a jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń będzie koncert SISTARS. Formacja zagra swój pierwszy od ponad dekady, a zarazem jedyny otwarty koncert plenerowy w 2026 roku.

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu będzie muzyczny happening z zespołem Dżem. Po sukcesie ubiegłorocznej akcji, podczas której uczestnicy wspólnie wykonali riff z utworu „Wehikuł czasu”, tym razem kilkudziesięciu gitarzystów zagra razem z legendarną grupą piosenkę „Naiwne pytania”.

Urodziny Katowic 2025:

38

Atrakcje nie tylko dla fanów muzyki

Organizatorzy przygotowali również liczne wydarzenia towarzyszące. W Strefie Kultury pojawi się Strefa Dziecka z dmuchańcami, animatorami i grami plenerowymi oraz strefa gamingowa. Zaplanowano także wydarzenia kulturalne związane z obchodami rocznicy nadania Katowicom praw miejskich.

Finałem trzydniowego święta będzie kameralny koncert Braci Steczków, który odbędzie się 13 września w Muzeum Śląskim.

Jak podkreśla prezydent Katowic Marcin Krupa, ideą wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wspólnego świętowania przez mieszkańców i gości odwiedzających miasto.