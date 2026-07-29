Aktualizacja 7:27,29.07.2026 r.

Świadek zdarzenia i zmarła kobieta i mężczyzna byli ze sobą spokrewnieni. Informację tę potwierdziła podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska.

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Dwa ciała w mieszkaniu w Sosnowcu. Świadek trafił do szpitala

Dramatyczne odkrycie miało miejsce we wtorek, 28 lipca, w dzielnicy Juliusz w Sosnowcu. Około godziny 10.30 służby otrzymały zgłoszenie o dwóch osobach bez oznak życia w jednym z mieszkań.

– Około godziny 10:30 policjanci interweniowali w związku z odnalezieniem dwóch ciał – młodego mężczyzny i 56-letniej kobiety – w jednym z mieszkań w dzielnicy Juliusz. Zgłaszającym był świadek. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Świadek został przetransportowany do szpitala – przekazała redakcji "ESKI" podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Z informacji przekazanych przez dziennikarzy wynika, że zgłaszającym był 59-letni mężczyzna. Na ciałach zmarłych ujawniono widoczne obrażenia zewnętrzne.

Policjanci pod nadzorem prokuratora przez wiele godzin badali miejsce zdarzenia, gromadząc dowody i zabezpieczając ślady. Śledczy starają się zrekonstruować przebieg tragicznego zajścia i ustalić przyczyny śmierci obu ofiar.

Według rzeczniczki sosnowieckiej policji, w działaniach nie uczestniczyli strażacy. Rzecznik komendy wyjaśniła, że nie było potrzeby wzywania jednostek straży pożarnej.

Obecnie organy ścigania nie udzielają bardziej szczegółowych informacji na temat sprawy. Z uwagi na trwające śledztwo, policja powstrzymuje się od ujawniania informacji. Dochodzenie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.

Telefony zaufania. Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Jeśli zmagasz się z trudnościami, przechodzisz załamanie lub masz poczucie bezsilności, nie bój się szukać wsparcia. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy może ułatwić pokonanie problemów. Warto reagować wcześnie, zanim sytuacja wyda się bez wyjścia.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, niezwłocznie dzwoń pod numer 112.

Dostępne są również specjalne linie pomocowe:

116 123 – linia wsparcia dla osób dorosłych (bezpłatna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych),

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (darmowe wsparcie dla osób poniżej 18 roku życia),

800 70 2222 – centrum pomocy dla dorosłych (porady psychologiczne i informacje o dostępnym wsparciu).

Gdy czujesz, że sytuacja cię przerasta, nie izoluj się. Podzielenie się swoimi problemami to ważny krok w procesie leczenia.