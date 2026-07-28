Najlepsze lody rzemieślnicze w woj. śląskim. Lista miejsc, które trzeba znać

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-07-28 13:43

Trudno wyobrazić sobie letni spacer bez zimnego deseru w dłoni. Wraz ze wzrostem temperatur miłośnicy słodkości chętnie ruszają do lodziarni, by próbować nowych kompozycji smakowych. Zastanawiasz się, które lokale w województwie śląskim są najwyżej oceniane? Prezentujemy zestawienie oparte na opiniach i wskazaniach naszych czytelników.

Lody rzemieślnicze polane czekoladą i udekorowane truskawkami. O rankingach lodziarni na Śląsku przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com Ścinawska 2, 53-641 Wrocław, 4,8 ocen, 122 komentarze

Najlepsze lodziarnie na upały

Gdy żar leje się z nieba, lodziarnie pękają w szwach. Zawsze znajdą się miłośnicy tradycyjnych smaków, takich jak czekolada, śmietanka czy owocowa truskawka, jednak prawdziwym hitem stały się lody rzemieślnicze z naturalnych surowców. Właściciele lokali chętnie zaskakują autorskimi recepturami i sezonowymi nowościami, zachęcając klientów do regularnego odwiedzania ich progów i próbowania nieoczywistych połączeń.

Na mapie województwa śląskiego nie brakuje punktów serwujących mrożone desery, a mieszkańcy mają swoje sprawdzone i ulubione adresy. Część osób stawia na kameralne, rodzinne interesy, podczas gdy inni są wierni miejscom z długimi tradycjami. Bez względu na to, jaką lodziarnię wybierzemy, w upalny dzień trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo przed najlepszymi lokalami ustawiają się długie kolejki.

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Te lodziarnie na Śląsku zdobyły uznanie w poprzednim roku

W poprzednim sezonie poprosiliśmy czytelników o wskazanie miejsc, w których serwują najpyszniejsze lody w regionie. Głosy docierały z najróżniejszych miejsc – od wielkich aglomeracji po małe wsie i miasteczka. W ten sposób udało się stworzyć listę, która udowadnia, że wyśmienite desery zjemy w całej aglomeracji śląskiej i poza jej granicami.

Wśród faworytów pojawiły się małe manufaktury obok renomowanych lokali oferujących lody rzemieślnicze. Dla głosujących najważniejsza była wysoka jakość użytych produktów, idealna kremowość deseru, a także szeroki wybór unikalnych i sezonowych smaków, dostępnych tylko w konkretnych miejscach.

W ubiegłorocznym rankingu wyróżniono m.in.:

  • Gliwickie Lody Bajka
  • Katowickiego Dziadka Mroza
  • Gelaterię Venetę z Gliwic
  • Gelto Studio, które znajduje się w Siemianowicach Śląskich
  • Istne Lody Rzemieślnicze
  • Katowicką Słodką Rajzę
  • oraz wiele innych, sprawdzonych punktów.

Zastanawiacie się, kto króluje w tegorocznym rankingu? Zachęcamy do przejrzenia naszej galerii.

Oto najlepsze lody rzemieślnicze w woj. śląskim 2026
Galeria zdjęć 8
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