Najlepsze lodziarnie na upały
Gdy żar leje się z nieba, lodziarnie pękają w szwach. Zawsze znajdą się miłośnicy tradycyjnych smaków, takich jak czekolada, śmietanka czy owocowa truskawka, jednak prawdziwym hitem stały się lody rzemieślnicze z naturalnych surowców. Właściciele lokali chętnie zaskakują autorskimi recepturami i sezonowymi nowościami, zachęcając klientów do regularnego odwiedzania ich progów i próbowania nieoczywistych połączeń.
Na mapie województwa śląskiego nie brakuje punktów serwujących mrożone desery, a mieszkańcy mają swoje sprawdzone i ulubione adresy. Część osób stawia na kameralne, rodzinne interesy, podczas gdy inni są wierni miejscom z długimi tradycjami. Bez względu na to, jaką lodziarnię wybierzemy, w upalny dzień trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo przed najlepszymi lokalami ustawiają się długie kolejki.
Te lodziarnie na Śląsku zdobyły uznanie w poprzednim roku
W poprzednim sezonie poprosiliśmy czytelników o wskazanie miejsc, w których serwują najpyszniejsze lody w regionie. Głosy docierały z najróżniejszych miejsc – od wielkich aglomeracji po małe wsie i miasteczka. W ten sposób udało się stworzyć listę, która udowadnia, że wyśmienite desery zjemy w całej aglomeracji śląskiej i poza jej granicami.
Wśród faworytów pojawiły się małe manufaktury obok renomowanych lokali oferujących lody rzemieślnicze. Dla głosujących najważniejsza była wysoka jakość użytych produktów, idealna kremowość deseru, a także szeroki wybór unikalnych i sezonowych smaków, dostępnych tylko w konkretnych miejscach.
W ubiegłorocznym rankingu wyróżniono m.in.:
- Gliwickie Lody Bajka
- Katowickiego Dziadka Mroza
- Gelaterię Venetę z Gliwic
- Gelto Studio, które znajduje się w Siemianowicach Śląskich
- Istne Lody Rzemieślnicze
- Katowicką Słodką Rajzę
- oraz wiele innych, sprawdzonych punktów.
Zastanawiacie się, kto króluje w tegorocznym rankingu? Zachęcamy do przejrzenia naszej galerii.