Zginęły trzy osoby, rodzina przeżywa kolejny dramat! Ciała zostały w Czechach

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-08-04 10:51

To tragedia, która poruszyła tysiące osób. Rodzina wracała z wakacyjnego wyjazdu z Włoch, gdy na czeskiej drodze doszło do koszmarnego wypadku. Zginęły trzy osoby – matka, jej kilkuletni syn oraz przyjaciółka rodziny. Ojciec i drugi syn walczą o powrót do zdrowia. Dzięki ogromnemu odzewowi ludzi dobrej woli internetowa zbiórka przekroczyła już setki tysięcy złotych, ale przed rodziną wciąż niezwykle trudny czas.

Tragiczny wypadek Polaków w Czechach
Autor: zrzutka.pl/policja/ Materiały prasowe

Tragiczny powrót z wakacji zakończył się niewyobrażalnym dramatem

Mieli wrócić do domu po wspólnym urlopie we Włoszech. Zamiast radości z zakończonych wakacji ich bliscy otrzymali wiadomość, która na zawsze odmieniła życie całej rodziny.

Do tragedii doszło na drodze w Pohořelicach niedaleko Brna. Jak ustaliła czeska policja, samochód, którym podróżowali Polacy, najpierw zderzył się z dzikami i zatrzymał się w poprzek jezdni. Kierowca innego auta zatrzymał się, by udzielić pomocy, jednak chwilę później w unieruchomiony samochód z ogromną siłą uderzył kolejny pojazd.

Skutki były katastrofalne. Na miejscu zginęła mieszkanka Siemianowic Śląskich, jej młodszy syn oraz przyjaciółka rodziny z Chorzowa. W wypadku ciężko ranni zostali ojciec rodziny oraz drugi z chłopców. Po kilku dniach leczenia w Czechach zostali przetransportowani karetką do Polski.

Obaj przebywają już w szpitalu w Piekarach Śląskich, gdzie lekarze walczą o ich zdrowie. Stan ojca jest bardzo poważny – doznał rozległych obrażeń głowy, żeber i narządów wewnętrznych. Jego syn również przeszedł operację i wymaga dalszego leczenia oraz długiej rehabilitacji.

Tragiczny wypadek Polaków w Czechach
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Pomagali innym. Dziś sami potrzebują pomocy

Ta historia porusza jeszcze bardziej, ponieważ poszkodowana rodzina od blisko jedenastu lat angażowała się w działalność charytatywną jako wolontariusze Fundacji Piastun – Wyrównywanie Szans.

Organizowali wyjazdy dla osób z niepełnosprawnościami, pomagali rodzinom w kryzysie i poświęcali swój czas innym. Dziś to oni znaleźli się w sytuacji, w której potrzebują wsparcia.

By pomóc dotkniętej tragedią rodzinie, bliscy uruchomili internetową zbiórkę, z której środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację ocalałych, wsparcie psychologiczne oraz sprowadzenie ciał trzech ofiar do Polski. Link do zbiórki jest dostępny tutaj.

Dzięki ogromnej solidarności ludzi z całego kraju udało się zebrać już ponad 300 tysięcy złotych. Pomoc nadal jest jednak potrzebna, ponieważ koszty leczenia, rehabilitacji i organizacji powrotu zmarłych do ojczyzny są bardzo wysokie. 

Dramat rodziny dodatkowo pogłębił fakt, że ubezpieczenie turystyczne wygasło zaledwie kilkanaście minut przed tragedią. Jak przekazali bliscy, polisa obowiązywała do 31 lipca, a do wypadku doszło już po północy – około 20 minut po rozpoczęciu sierpnia. Oznacza to, że nie pokrywa kosztów transportu ciał ani związanych z tym formalności.

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Kibice Ruchu Chorzów także ruszyli z pomocą

Do wsparcia rodziny zachęcają również piłkarze i przedstawiciele Ruchu Chorzów. Ojciec i jego starszy syn od lat należą do wiernych kibiców klubu i regularnie pojawiali się na meczach.

Podczas ostatniego meczu na Stadionie Śląskim kibice Ruchu Chorzów pokazali, że w trudnych chwilach potrafią się jednoczyć. Fani z Chorzowa i całego regionu okazali wsparcie poszkodowanym, prezentując na trybunach duży transparent z poruszającym napisem: „Otto, Tymek trzymajcie się”. Gest ten został nagrodzony brawami i był wyrazem solidarności z rodziną przeżywającą niewyobrażalną tragedię. Oprócz tego wsparli również zbiórkę.

Okoliczności wypadku nadal wyjaśnia czeska policja. Śledczy ponownie zabezpieczali miejsce tragedii, próbując dokładnie odtworzyć przebieg dramatycznych wydarzeń. 

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