Tragedia Polaków w Czechach! Nie żyją trzy osoby, ojciec i dziecko w szpitalu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-03 8:40

Niewyobrażalna tragedia polskiej rodziny w Czechach! Trzy osoby z Polski zginęły w wypadku na autostradzie D52. Wśród ofiar są pani Patrycja, jej syn Hubert i przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, zostali ciężko ranni i leżą w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację, transport ciał do Polski i pogrzeby.

Czeski radiowóz z napisem Policie na tle autostrady. O tragicznym wypadku Polaków w Czechach przeczytasz na SE.
Autor: zdjęcia ilustracyjne/ Shutterstock

Tragedia polskiej rodziny w Czechach. Nie żyją matka, syn i przyjaciółka rodziny. Ojciec i drugi syn ciężko ranni

Do tego tragicznego wypadku doszło w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia na 21. kilometrze autostrady D52 w pobliżu Pohořelic w Czechach. Jak podał portal Hasici.cz, zderzyły się tam trzy samochody osobowe po tym, jak pierwszy z nich zatrzymał się po zderzeniu z dzikiem.  Zgłoszenie wpłynęło do strażaków około 15 minut po północy. Na miejsce skierowano jednostki z Pohořelic i Židlochovic. Ratownicy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby wydostać poszkodowanych z rozbitego auta. Cała rodzina - jak się okazało, Polacy ze Śląska - była w poważnym stanie. Prowadzono reanimację dwóch kobiet, ale nie udało się ich uratować. Lekarz stwierdził ich zgon na miejscu. Ciężko ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala uniwersyteckiego w Brnie. Do szpitala trafiło też dwoje dzieci. Jedno z nich było w stanie krytycznym i zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala dziecięcego w Brnie. Drugie przewieziono karetką. Później czeska policja potwierdziła, że jedno z dzieci zmarło.

„W jednej chwili Marcin stracił ukochaną żonę i dziecko, a młody Tymek mamę i brata. Świat, który znali, rozpadł się na kawałki”

Wszyscy zabici i ranni byli Polakami. Zginęła matka, jedno z dzieci i przyjaciółka rodziny, przeżyli ojciec i drugi syn, są jednak w poważnym stanie. Zdjęcia rodziny i informacje o wypadku zamieścili bliscy na portalu Zrzutka. „W wypadku zginęła Mama Patrycja oraz jej syn Hubert i przyjaciółka rodziny Magda” – napisali organizatorzy zbiórki. Ojciec Marcin i drugi syn, Tymek, przeżyli, ale zostali poważnie ranni. Nadal przebywają w Czechach. „Obecnie przebywają w szpitalu w Czechach, gdzie walczą o powrót do zdrowia — zarówno fizycznego, jak i psychicznego” – przekazali bliscy. Rodzina i przyjaciele rozpoczęli zbiórkę pieniędzy. Środki mają zostać przeznaczone na transport ciał do Polski, organizację pogrzebów, leczenie, rehabilitację i pomoc psychologiczną.

„W jednej chwili Marcin stracił ukochaną żonę i dziecko, a młody Tymek mamę i brata. Świat, który znali, rozpadł się na kawałki” – napisano w opisie zbiórki. Organizatorzy podkreślają, że przed rannymi jest długa droga do zdrowia, a Marcin przez dłuższy czas może nie być w stanie wrócić do pracy. „Ból po stracie Bliskich jest niewyobrażalny, ale możemy sprawić, że powrót do codzienności nie będzie obciążony brakiem środków na leczenie i godny pochówek” – czytamy na stronie zbiórki.

Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie przekroczysz 7/10! Możemy się założyć
Pytanie 1 z 10
Pikardia to region w jednym z tych europejskich państw. Którym?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZECHY
WYPADEK