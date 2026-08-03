Będzie nowa trasa przez cieśninę Ormuz? Iran zabiera głos

Dziś ruszają kolejne rozmowy USA z Iranem, Teheran rozmawia z Omanem o nowym szlaku przez Ormuz

Ceny paliw są coraz wyższe i wszyscy życzyliby sobie, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie wreszcie się uspokoiła. Póki co próby rozmów nic nie dawały, teraz pojawiło się kolejne, być może złudne, światełko w tunelu. Najpierw Donald Trump zapowiedział, że dziś, w poniedziałek 3 sierpnia rozpoczną się nowe negocjacje z Iranem. Jednocześnie poinformował, że wstrzymał planowany atak na ten kraj, dając szansę rozmowom dotyczącym cieśniny Ormuz i irańskiego programu nuklearnego, który jest oficjalnym powodem wojny.

Trump przekazał dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że rozmowy rozpoczną się w poniedziałek po południu. Nie ujawnił jednak, gdzie się odbędą ani kto weźmie w nich udział. Nie chciał też wskazać terminu, do którego Iran miałby zawrzeć porozumienie z USA.

Prezydent powiedział, że decyzję o wstrzymaniu ataku podjął po rozmowach z przywódcami Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak relacjonował, usłyszał od nich, że wolą rozwiązanie dyplomatyczne niż kolejne uderzenia militarne.

– Wszystko było już gotowe, żeby ruszyć. Byłby to potężny atak – powiedział Trump. Dodał jednak, że państwa regionu uważają, iż możliwe jest zawarcie porozumienia.

Zdaniem amerykańskiego prezydenta pierwszym krokiem ma być uzgodnienie spraw związanych z cieśniną Ormuz. Dopiero później rozmowy mają dotyczyć ograniczenia irańskiego programu nuklearnego.

Iran poinformował, że jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy w cieśninie Ormuz

Jednocześnie Iran poinformował, że jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Jak podkreślił, nie będzie to ani trasa północna, ani południowa, lecz nowy wariant wypracowany wspólnie przez Teheran i Maskat. Zaznaczył jednak, że porozumienie nie oznacza automatycznego ponownego otwarcia cieśniny.

Podobne stanowisko przedstawił wcześniej minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi. Według niego negocjacje z Omanem znajdują się na końcowym etapie. Władze Omanu nie odniosły się dotąd do tych informacji.

Iran zamknął cieśninę Ormuz po rozpoczęciu wojny z USA i Izraelem 28 lutego. Przed konfliktem przez ten szlak transportowano około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Ograniczenie ruchu spowodowało wzrost cen surowców i zakłócenia w światowym handlu.

Sonda Robisz zapas paliwa? Tak Nie

Iran says talks with Oman on rules for the Strait of Hormuz are close to completion, alongside contacts on the Iran deal. Officials say the talks are not with the US and do not guarantee a reopening, with Hormuz kept as leverage.Al Jazeera’s Mahmoud Abdelwahed reports. pic.twitter.com/WrPtERl2IB— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 3, 2026

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