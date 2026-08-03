Będzie nowa trasa przez cieśninę Ormuz? Iran zabiera głos

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-03 6:33

Donald Trump ogłosił, że w poniedziałek rozpoczną się negocjacje z Iranem. Prezydent USA poinformował, że zrezygnował z planowanego ataku po prośbach państw Zatoki Perskiej, które liczą na porozumienie. Jednocześnie Iran przekazał, że jest bliski uzgodnienia z Omanem nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz.

Grupa tankowców w cieśninie Ormuz
Autor: Below The Sky/ Shutterstock

Dziś ruszają kolejne rozmowy USA z Iranem, Teheran rozmawia z Omanem o nowym szlaku przez Ormuz

Ceny paliw są coraz wyższe i wszyscy życzyliby sobie, żeby sytuacja na Bliskim Wschodzie wreszcie się uspokoiła. Póki co próby rozmów nic nie dawały, teraz pojawiło się kolejne, być może złudne, światełko w tunelu. Najpierw Donald Trump zapowiedział, że dziś, w poniedziałek 3 sierpnia rozpoczną się nowe negocjacje z Iranem. Jednocześnie poinformował, że wstrzymał planowany atak na ten kraj, dając szansę rozmowom dotyczącym cieśniny Ormuz i irańskiego programu nuklearnego, który jest oficjalnym powodem wojny.

Trump przekazał dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że rozmowy rozpoczną się w poniedziałek po południu. Nie ujawnił jednak, gdzie się odbędą ani kto weźmie w nich udział. Nie chciał też wskazać terminu, do którego Iran miałby zawrzeć porozumienie z USA.

Prezydent powiedział, że decyzję o wstrzymaniu ataku podjął po rozmowach z przywódcami Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak relacjonował, usłyszał od nich, że wolą rozwiązanie dyplomatyczne niż kolejne uderzenia militarne.

– Wszystko było już gotowe, żeby ruszyć. Byłby to potężny atak – powiedział Trump. Dodał jednak, że państwa regionu uważają, iż możliwe jest zawarcie porozumienia.

Zdaniem amerykańskiego prezydenta pierwszym krokiem ma być uzgodnienie spraw związanych z cieśniną Ormuz. Dopiero później rozmowy mają dotyczyć ograniczenia irańskiego programu nuklearnego.

Iran poinformował, że jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy w cieśninie Ormuz

Jednocześnie Iran poinformował, że jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Jak podkreślił, nie będzie to ani trasa północna, ani południowa, lecz nowy wariant wypracowany wspólnie przez Teheran i Maskat. Zaznaczył jednak, że porozumienie nie oznacza automatycznego ponownego otwarcia cieśniny.

Podobne stanowisko przedstawił wcześniej minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi. Według niego negocjacje z Omanem znajdują się na końcowym etapie. Władze Omanu nie odniosły się dotąd do tych informacji.

Iran zamknął cieśninę Ormuz po rozpoczęciu wojny z USA i Izraelem 28 lutego. Przed konfliktem przez ten szlak transportowano około 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Ograniczenie ruchu spowodowało wzrost cen surowców i zakłócenia w światowym handlu.

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DONALD TRUMP
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