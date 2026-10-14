Dziki zabiły kobietę nad jeziorem?! Szokująca prawda wyszła teraz na jaw

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-14 9:43

Morderca próbował wrobić dziki w zbrodnię! I śledczy niemal się nabrali, ale prawda wyszła w końcu na jaw. Nad jeziorem znaleziono zwłoki 40-letniej kobiety, a tuż obok leżał jej rower. Wokół było pełno śladów dzików, więc początkowo podejrzewano, że rowerzystka zginęła po spotkaniu z watahą tych zwierząt. Jednak sekcja zwłok wykazała coś zupełnie innego. Jak informuje niemiecki „Bild”, Dina G. została brutalnie zamordowana, lecz bynajmniej nie przez zwierzęta.

Dzik na łące. O próbie wrobienia zwierząt w brutalne morderstwo kobiety przeczytasz na SE.
Autor: Wildmedia/ Shutterstock

Zabili 40-latkę i próbowali zmylić policję śladami dzików! Makabryczna zbrodnia nad jeziorem

Wrabiał w zabójstwo dziki, ale prawda wyszła na jaw! Chodzi o potworną zbrodnię, do której doszło w Niemczech. Nad jeziorem Runstedter w Saksonii-Anhalt 7 października przypadkowy biegacz zauważył ciało kobiety leżące przy asfaltowej ścieżce. Obok znajdował się rower, a ziemia była pełna śladów pozostawionych przez dziki.

Policjanci początkowo przypuszczali, że rowerzystka mogła wjechać w stado dzików, przewrócić się i odnieść śmiertelne obrażenia. W tej okolicy rzeczywiście żyje dużo takich zwierząt.

Rowerzystka nie zginęła przez dziki! Sekcja zwłok ujawniła straszną prawdę

Jak ustalił „Bild”, ofiarą była 40-letnia Dina G. z pobliskiej miejscowości Braunsbedra. Kobietę ostatni raz widziano żywą we wtorek późnym wieczorem. Od tamtej pory jej telefon pozostawał wyłączony. Znajomi wspominają, że Dina bardzo często jeździła na rowerze. Dlatego początkowo wszystko wskazywało na tragiczny wypadek.

Jednak wyniki sekcji zwłok całkowicie zmieniły kierunek śledztwa. Okazało się, że 40-latka została brutalnie pobita. Sprawca zadawał jej ciosy tępym narzędziem w głowę i tułów. Kobieta zmarła wskutek rozległych obrażeń czaszki i mózgu.

„Wszczęliśmy śledztwo w sprawie zabójstwa przeciwko nieznanemu sprawcy” – potwierdziła Katrin Herbst z prokuratury w Halle.

Na razie nie wiadomo, kto zamordował Dinę ani dlaczego to zrobił. Nie ustalono też, czy ślady dzików miały zmylić policję, czy znalazły się tam przypadkowo. Bliscy kobiety są zdruzgotani. „Zyskaliśmy straszną pewność, że życie Diny zostało przerwane w wyniku okrutnej zbrodni” – powiedziała „Bildowi” jedna z bliskich osób. Niemieccy śledczy szukają teraz zabójcy i próbują odtworzyć ostatnie godziny życia 40-latki.

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