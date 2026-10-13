Znaleziono ciało kobiety. Makabryczne odkrycie w Częstochowie

Służby odebrały sygnał we wtorek przed godziną 14:00. Starsza aspirant Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji potwierdziła, że trwa ustalanie przebiegu i przyczyn tragedii. Prace na miejscu nadzoruje prokurator, a śledczy gromadzą niezbędne ślady.

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Jak nieoficjalnie ustalił portal Klobucka.pl, zmarła kobieta była „członkinią częstochowskiej palestry”. Według tego serwisu kobietę znaleziono z raną postrzałową głowy.