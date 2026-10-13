Znaleziono ciało kobiety. Makabryczne odkrycie w Częstochowie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-13 17:58

We wtorek, 13 października, w Częstochowie dokonano makabrycznego odkrycia. W jednym z budynków przy ulicy Dąbrowskiego ujawniono zwłoki kobiety. Służby pod nadzorem prokuratora starają się wyjaśnić okoliczności tej tragedii.

Włączone niebieskie sygnały świetlne na dachu radiowozu. O śledztwie w sprawie śmierci kobiety przeczytasz na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Służby odebrały sygnał we wtorek przed godziną 14:00. Starsza aspirant Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji potwierdziła, że trwa ustalanie przebiegu i przyczyn tragedii. Prace na miejscu nadzoruje prokurator, a śledczy gromadzą niezbędne ślady.

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Jak nieoficjalnie ustalił portal Klobucka.pl, zmarła kobieta była „członkinią częstochowskiej palestry”. Według tego serwisu kobietę znaleziono z raną postrzałową głowy.

   

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