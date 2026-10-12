Brutalny rozbój w centrum miasta. 17-latka miała bić tłuczkiem kolegę, potem w ruch poszedł nóż

Brutalny rozbój w centrum Rybnika. Wśród podejrzanych 17-latka

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy Placu Wolności w centrum Rybnika. Jak ustalili policjanci, spotkanie kilku osób, które wspólnie spożywały alkohol, przerodziło się w awanturę. W pewnym momencie konflikt miał przybrać wyjątkowo brutalny obrót.

Według ustaleń śledczych 20-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego zaczął uderzać 20-letniego mieszkańca powiatu rybnickiego pięściami po głowie i całym ciele. Następnie miał zabrać mu telefon komórkowy.

Na tym jednak atak miał się nie zakończyć. Chwilę później 20-latek wraz ze swoją 17-letnią znajomą mieli ponownie rzucić się na pokrzywdzonego. Z ustaleń policjantów wynika, że napastnicy ponownie bili mężczyznę po głowie i całym ciele. 17-latka miała dodatkowo uderzać go kuchennym tłuczkiem do mięsa.

Później sytuacja miała stać się jeszcze bardziej niebezpieczna. Podejrzani, grożąc pokrzywdzonemu nożem, mieli zabrać mu buty oraz biżuterię.

Sprawa została zakwalifikowana jako rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Za takie przestępstwo podejrzanym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Świadek zauważył rannego mężczyznę. Policja zatrzymała sześć osób

O zdarzeniu służby poinformował przypadkowy świadek. W centrum Rybnika natknął się na mężczyznę z urazem głowy i zawiadomił policję.

Na miejsce natychmiast skierowano patrole, które rozpoczęły poszukiwania osób mogących mieć związek z atakiem. Funkcjonariusze zatrzymali sześć osób: dwie kobiety w wieku 17 i 18 lat oraz czterech mężczyzn w wieku od 17 do 27 lat.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. W toku dalszych czynności kryminalni ustalili, że za rozbój odpowiadają 20-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego i jego 17-letnia znajoma z Rybnika.

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Sąd zdecydował. Podejrzani spędzą trzy miesiące w areszcie

Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obojga podejrzanych na trzy miesiące.

17-latka i 20-latek najbliższy czas spędzą więc w areszcie. O ich dalszym losie zdecyduje postępowanie karne. Za zarzucany im rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi grozi im nawet 20 lat więzienia.

Należy podkreślić, że opisane zachowania są na tym etapie ustaleniami śledczych, a podejrzani nie zostali prawomocnie skazani.