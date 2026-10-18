21 października 2022 roku w Tarnowie Tomasz O. zamordował swoją żonę Katarzynę O. oraz ich dwie córki w wieku 3 i 6 lat, po czym popełnił samobójstwo.

Przyczyną zbrodni były problemy małżeńskie i pozew rozwodowy złożony przez żonę, która wcześniej starała się o Niebieską Kartę dla męża.

Mężczyzna zaatakował córki nożem, a następnie z dużą agresją zadał liczne rany żonie.

Tomasz O. odebrał sobie życie w makabryczny sposób.

Tragedia rodzinna w Tarnowie. Najpierw wyznanie miłości w walentynki, później toksyczny związek

Małżeństwo Katarzyny i Tomasza O. rozpoczęło się niezwykle romantycznie – ślubowali sobie miłość w walentynki. Jednak z biegiem lat sielanka zamieniła się w prawdziwy koszmar. Jak wynika z ustaleń śledczych, kobieta zmagała się z agresją ze strony męża i ostatecznie podjęła decyzję o zakończeniu tego toksycznego związku. Katarzyna O. złożyła pozew rozwodowy oraz starała się o założenie mężowi tzw. „Niebieskiej Karty”.

Rodzina mieszkała w eleganckim domu w prestiżowej dzielnicy Tarnowa, u podnóża Góry św. Marcina. Sąsiedzi i znajomi nie przypuszczali, że za ścianami domu małżeństwa O. dochodzi do tak dramatycznych sytuacji. Wszystko zmienił jeden dzień. 21 października 2022 roku, gdy wewnątrz budynku odkryto zmasakrowane ciała domowników.

Zabił żonę i córeczki, na końcu odebrał sobie życie. Wstrząsające szczegóły sekcji zwłok

Śledczy krok po kroku odtworzyli przebieg tych tragicznych wydarzeń. Tomasz O. zaatakował swoje córki, gdy te szykowały się do snu lub już spały. Dziewczynki miały zaledwie 3 i 6 lat. Ojciec zadał im śmiertelne ciosy nożem w okolice szyi. Jak wykazała późniejsza sekcja zwłok przeprowadzona przez zakład medycyny sądowej, starsza z dziewczynek, 6-latka, miała na przedramionach i nadgarstkach rany cięte, co dowodzi, że dziewczynka próbowała rozpaczliwie się bronić.

Następnie napastnik skierował swoją furię na żonę. Katarzynę dopadł na parterze budynku, w pobliżu drzwi wyjściowych. Kobieta najprawdopodobniej próbowała uciec z domu, jednak nie zdołała otworzyć drzwi. Otrzymała kilkanaście ciosów zadanych z olbrzymią siłą. Jak informował wówczas prokurator Mieczysław Sienicki z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, kobieta doznała głębokich ran ciętych szyi oraz ran kłutych klatki piersiowej. Ślady na jej ciele jednoznacznie wskazywały na to, że do samego końca walczyła o życie i szarpała się z mężem.

Po dokonaniu tych okrutnych czynów, Tomasz O. odebrał sobie życie. Początkowo próbował zadać sobie ciosy nożem w klatkę piersiową. Gdy okazało się to nieskuteczne, 43-latek sięgnął po szlifierkę kątową, za pomocą której dokonał samookaleczenia szyi, co doprowadziło do jego natychmiastowego zgonu. Widok, jaki zastali na miejscu policjanci i prokuratorzy, wstrząsnął nawet najbardziej doświadczonymi śledczymi.

Pogrzeb ofiar tragedii w Tarnowie

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Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212;

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