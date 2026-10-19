31-latek był na dachu marketu, runął z 10 metrów na ziemię. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-19 8:26

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Zatorze, w powiecie oświęcimskim. Podczas prac konserwacyjnych na dachu jednego z marketów miał miejsce koszmarny wypadek. 31-letni pracownik nagle runął na ziemię z wysokości około 10 metrów. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala.

Żółto-czerwony śmigłowiec LPR w locie nad lasem. O wypadku pracownika w Zatorze przeczytasz na SE.
Autor: Ms_digital/ Shutterstock
  • 31-letni mężczyzna spadł z wysokości około 10 metrów podczas mycia dachu marketu spożywczego w Zatorze (powiat oświęcimski).
  • Ranny pracownik został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala na Śląsku.
  • Policjanci z Oświęcimia wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku przy pracy.

Mężczyzna spadł z dużej wysokości. Pracował na dachu marketu

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę (18 października) w Zatorze. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, poszkodowany mężczyzna to 31-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Był on pracownikiem zewnętrznej firmy, która otrzymała zlecenie na przeprowadzenie prac porządkowych na dachu obiektu handlowego.

Zadaniem mężczyzny było umycie poszycia dachowego. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn 31-latek stracił równowagę i runął z wysokości około 10 metrów bezpośrednio na twarde podłoże. Obrażenia, jakich doznał mężczyzna, okazały się na tyle poważne, że wymagały natychmiastowej interwencji specjalistycznych służb medycznych. 

Poszkodowany 31-latek zabrany do szpitala przez śmigłowiec LPR

Na miejsce wypadku natychmiast zadysponowano zespoły ratownictwa medycznego. Po wstępnej ocenie stanu poszkodowanego przez lekarzy na miejscu zdarzenia, zapadła natychmiastowa decyzja o konieczności wezwania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec LPR wylądował w pobliżu miejsca wypadku, a ranny 31-latek został przetransportowany drogą powietrzną do jednego ze specjalistycznych szpitali na terenie województwa śląskiego.

Obecnie policjanci z Oświęcimia prowadzą szczegółowe czynności mające na celu pełne wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Funkcjonariusze będą badać, czy podczas prac na wysokości zachowane zostały wszelkie niezbędne procedury bezpieczeństwa oraz czy pracownik posiadał odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

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