Nowy limit prędkości na obwodnicy Krakowa. GDDKiA zapowiada zmiany w tunelach

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-19 12:05

Kierowcy poruszający się Północną Obwodnicą Krakowa mają powody do zadowolenia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła podnieść dopuszczalną prędkość w dwóch tunelach na trasie S52 z 80 do 100 km/h. Decyzję podjęto na podstawie pozytywnych statystyk bezpieczeństwa, które wykazały znikomą liczbę zdarzeń drogowych w tych obiektach. Zmiana zostanie wprowadzona w nocy z wtorku na środę (20/21 października).

Nowe ograniczenie prędkości w tunelu na S52. Limit podniesiony do 100 km/h

Do tej pory kierowcy przejeżdżający przez podziemne fragmenty krakowskiej obwodnicy musieli zwalniać do 80 km/h. Zgodnie z najnowszymi informacjami z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, maksymalna prędkość w tunelach zostanie zwiększona do 100 km/h. Zmiana ta jest wynikiem dokładnej analizy zachowań uczestników ruchu oraz danych dotyczących bezpieczeństwa od momentu oddania odcinka do użytku w grudniu 2024 roku.

Wcześniejsze, bardziej restrykcyjne ograniczenia wprowadzono ze względu na układ drogi w tych miejscach. W tunelu w Zielonkach kierujący mają do czynienia ze sporym spadkiem i łukiem, z kolei w Dziekanowicach wewnątrz obiektu znajdują się wjazd i zjazd z węzła Batowice. Dodatkowo drogowcy brali pod uwagę potencjalne trudności związane ze sporym natężeniem ruchu lokalnego i tranzytowego na stosunkowo krótkim dystansie. Kierowcy stanęli jednak na wysokości zadania.

Przez kilkanaście miesięcy w obu tunelach przejechało ponad 60 milionów aut, a odnotowano tam zaledwie sześć drobnych kolizji. Co ciekawe, tylko dwie z nich wynikały ze zbyt szybkiej jazdy. Dla zestawienia – podobny limit 80 km/h funkcjonuje w warszawskim tunelu pod Ursynowem (trasa S2), gdzie jednak natężenie ruchu sięga 98,5 tysiąca pojazdów na dobę. W Zielonkach jest to 42 tysiące aut, a w Dziekanowicach niespełna 36 tysięcy.

Wyjątkowe systemy w tunelach w Zielonkach i Dziekanowicach

Dzięki nowym przepisom obiekty w Zielonkach i Dziekanowicach, wraz z tunelem na zakopiance, będą miały najwyższą dopuszczalną prędkość w kraju. GDDKiA zaznacza, że bezpieczeństwo podróżujących jest najważniejsze. W przypadku pogorszenia się statystyk urzędnicy nie wykluczają przywrócenia niższego limitu.

Krakowska S52 to jedyna trasa w Polsce, która może pochwalić się dwoma tak zaawansowanymi technologicznie tunelami. To jedne z najnowocześniejszych tego typu obiektów w całej Europie. Wyposażono je nie tylko w system ponad stu kamer (w tym termowizyjnych) i czujników dymu, ale również w pionierski system automatycznego gaszenia. Prawie tysiąc zraszaczy jest w stanie błyskawicznie poradzić sobie z pożarem na 50-metrowych odcinkach jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej.

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa była ogromnym wyzwaniem dla inżynierów. Poza tunelami w ramach inwestycji wybudowano między innymi potężną estakadę w Bosutowie o długości prawie 570 metrów, wznoszącą się na wysokość 13 metrów, a także blisko 30 mostów i wiaduktów.

Biała ciężarówka jedzie przez tunel na obwodnicy Krakowa. O nowym limicie prędkości 100 km/h przeczytasz na SE.
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