Łukasza Gibała zaczął oszczędności w Krakowie. Nie będzie bankietu po ślubowaniu

Świeżo upieczony prezydent Krakowa, Łukasz Gibała, podjął decyzję o rezygnacji z tradycyjnego poczęstunku po uroczystości swojego ślubowania. Michał Starobrat, krakowski radny, podkreśla, że to wyraźny sygnał zapowiadający ostrożniejsze dysponowanie funduszami miejskimi i nowy etap w zarządzaniu miastem.

i nowy etap w zarządzaniu miastem. Dzięki tej decyzji w kasie miasta zostanie około 10 tysięcy złotych, co stanowi odpowiedź na głosy Krakowian, którzy domagają się większej jawności i gospodarności w wydatkowaniu publicznych środków.

Łukasz Gibała tnie koszty. Nowy prezydent Krakowa bez bankietu powitalnego

We wtorek, 20 października, o godzinie 18.30 rozpocznie się uroczysta sesja krakowskiej rady miejskiej, podczas której Łukasz Gibała oficjalnie obejmie fotel prezydenta miasta, składając uroczyste ślubowanie. Do tej pory takim wydarzeniom towarzyszył przygotowywany przez magistrat uroczysty poczęstunek. Jednak tym razem tradycyjnego bankietu nie będzie. Brak hucznego świętowania to bezpośrednie nawiązanie do haseł z kampanii wyborczej, w której Gibała kładł nacisk na konieczność redukcji wydatków i oszczędzania.

Prezydent Łukasz Gibała obiecywał oszczędności, dlatego zaczyna od siebie. Po ślubowaniu nowego prezydenta Krakowa nie będzie bankietu - napisał w mediach społecznościowych Michał Starobrat, reprezentujący klub Kraków dla Mieszkańców.

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Jakich oszczędności można spodziewać się po rezygnacji z poczęstunku? Dla porównania, impreza zorganizowana po zaprzysiężeniu Aleksandra Miszalskiego obciążyła budżet miasta kwotą około 10 tysięcy złotych. Radny Starobrat nie kryje, że w skali całego magistratu to raczej drobna suma, jednak w tej sytuacji kluczowy jest sam gest, zwiastujący nowe podejście do publicznych pieniędzy. Nowe władze pod wodzą Łukasza Gibały stoją przed wyzwaniem racjonalnego gospodarowania budżetem w mocno zadłużonym mieście.

Bankiet zorganizowany po ślubowaniu poprzedniego prezydenta Aleksander Miszalski kosztował miasto ok 10 tysięcy złotych. Decyzja nie przyniesie urzędowi przełomowych oszczędności, ale niech będzie symbolem zmiany miejskiej polityki w Krakowie. Trzeba oszczędzać - podsumował Michał Starobrat.

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