Wielka wygrana Lotto pod Krakowem. Wystarczyło wydać 2 zł! Na kuponie miał wszystkie liczby wskazane przez maszynę

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-20 13:50

Olbrzymie szczęście uśmiechnęło się do jednego z graczy w województwie małopolskim! W niedzielnym losowaniu Mini Lotto padła tylko jedna główna wygrana. Szczęśliwy los został kupiony w podkrakowskiej wsi. Mini Lotto jest jedną z najtańszych gier Totalizatora Sportowego. Koszt pojedynczego losu to 2 zł.

Uradowany mężczyzna trzyma kupon Lotto na tle Wawelu. O wielkiej wygranej pod Krakowem przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Jeden gracz z województwa małopolskiego wygrał główną nagrodę w niedzielnym losowaniu Mini Lotto.
  • Szczęśliwy los, który przyniósł wygraną, został zakupiony w podkrakowskiej wsi Rybna.
  • Mini Lotto to jedna z najtańszych gier Totalizatora Sportowego, a koszt pojedynczego losu wynosi 2 zł.

Szczęśliwe liczby przyniosły fortunę graczowi spod Krakowa

Podczas losowania, które odbyło się w niedzielę 18 października, maszyna losująca wskazała pięć liczb: 3, 25, 35, 39 i 41. To właśnie te numery okazały się kluczowe dla gracza z Rybnej, niewielkiej miejscowości położonej w powiecie krakowskim.

Wygrana w wysokości 333 887,60 zł robi wrażenie, zwłaszcza że Mini Lotto jest jedną z najtańszych gier liczbowych dostępnych w Polsce. Stawka za pojedynczy zakład wynosi zaledwie 2 zł, a potencjalna nagroda może sięgnąć nawet 500 tys. zł. W tym przypadku szczęśliwy kupon przyniósł zwycięzcy ponad 333 tys. zł, co stanowi ogromną różnicę w porównaniu z niewielkim kosztem gry.

Tego rodzaju wygrane pokazują, że nawet niewielka stawka może wiązać się z szansą na wysoką nagrodę. Trzeba jednak pamiętać, że prawdopodobieństwo trafienia wszystkich pięciu liczb jest małe, a udział w grze nie gwarantuje wygranej.

Jak grać w Mini Lotto?

Zasady Mini Lotto są proste. Gracz wybiera pięć liczb spośród 42 dostępnych numerów. Im więcej wytypowanych numerów pokryje się z wynikami losowania, tym większa szansa na zdobycie nagrody.

Pojedynczy zakład kosztuje 2 zł, a maksymalna wygrana może wynieść nawet 500 000 zł. Ostateczna wysokość nagrody zależy jednak od podziału puli i liczby zwycięskich zakładów.

W Mini Lotto nie występuje kumulacja w takim znaczeniu jak w niektórych innych grach liczbowych. Pula przeznaczona na wygrane jest rozdzielana w ramach danego losowania. Jeżeli nikt nie trafi wszystkich pięciu liczb, kwota przypadająca na główną wygraną zasila nagrody za trafienie czterech i trzech liczb, zgodnie z zasadami gry. Miłośnicy Mini Lotto mogą próbować szczęścia codziennie. Losowania odbywają się o godz. 22:00.

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