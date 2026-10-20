Jeden gracz z województwa małopolskiego wygrał główną nagrodę w niedzielnym losowaniu Mini Lotto.

Szczęśliwy los, który przyniósł wygraną, został zakupiony w podkrakowskiej wsi Rybna.

Mini Lotto to jedna z najtańszych gier Totalizatora Sportowego, a koszt pojedynczego losu wynosi 2 zł.

Szczęśliwe liczby przyniosły fortunę graczowi spod Krakowa

Podczas losowania, które odbyło się w niedzielę 18 października, maszyna losująca wskazała pięć liczb: 3, 25, 35, 39 i 41. To właśnie te numery okazały się kluczowe dla gracza z Rybnej, niewielkiej miejscowości położonej w powiecie krakowskim.

Wygrana w wysokości 333 887,60 zł robi wrażenie, zwłaszcza że Mini Lotto jest jedną z najtańszych gier liczbowych dostępnych w Polsce. Stawka za pojedynczy zakład wynosi zaledwie 2 zł, a potencjalna nagroda może sięgnąć nawet 500 tys. zł. W tym przypadku szczęśliwy kupon przyniósł zwycięzcy ponad 333 tys. zł, co stanowi ogromną różnicę w porównaniu z niewielkim kosztem gry.

Tego rodzaju wygrane pokazują, że nawet niewielka stawka może wiązać się z szansą na wysoką nagrodę. Trzeba jednak pamiętać, że prawdopodobieństwo trafienia wszystkich pięciu liczb jest małe, a udział w grze nie gwarantuje wygranej.

Jak grać w Mini Lotto?

Zasady Mini Lotto są proste. Gracz wybiera pięć liczb spośród 42 dostępnych numerów. Im więcej wytypowanych numerów pokryje się z wynikami losowania, tym większa szansa na zdobycie nagrody.

Pojedynczy zakład kosztuje 2 zł, a maksymalna wygrana może wynieść nawet 500 000 zł. Ostateczna wysokość nagrody zależy jednak od podziału puli i liczby zwycięskich zakładów.

W Mini Lotto nie występuje kumulacja w takim znaczeniu jak w niektórych innych grach liczbowych. Pula przeznaczona na wygrane jest rozdzielana w ramach danego losowania. Jeżeli nikt nie trafi wszystkich pięciu liczb, kwota przypadająca na główną wygraną zasila nagrody za trafienie czterech i trzech liczb, zgodnie z zasadami gry. Miłośnicy Mini Lotto mogą próbować szczęścia codziennie. Losowania odbywają się o godz. 22:00.

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