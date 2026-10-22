Nie żyje 25-letni policjant. Adrian Małecki zginął w tragicznym wypadku

O śmierci starszego sierżanta Adriana Małeckiego poinformowała gorzowska policja. 25-latek zginął w wypadku drogowym, do którego doszło w środę, 21 października, na ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Młody funkcjonariusz służył w II Komisariacie Policji w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pracował jako dzielnicowy. Jego śmierć jest ogromnym ciosem dla najbliższych, współpracowników oraz całej policyjnej społeczności.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w wypadku drogowym, do którego doszło w środę, 21 października br., na ulicy Kostrzyńskiej, zginął starszy sierżant Adrian Małecki. 25-letni funkcjonariusz był dzielnicowym II Komisariatu Policji w Gorzowie Wielkopolskim – przekazali policjanci.

Poruszające pożegnania po śmierci 25-letniego policjanta

Wiadomość o śmierci Adriana Małeckiego wywołała poruszenie. Pod wpisem gorzowskiej policji pojawiło się wiele komentarzy od osób, które chciały pożegnać młodego funkcjonariusza i złożyć kondolencje jego bliskim.

„Trudno znaleźć słowa, które wyrażą żal po tak wielkiej stracie. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Rodzinie i bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia” – napisała jedna z komentujących osób.

Inni nie kryli smutku i niedowierzania.

„Za szybko, zdecydowanie za szybko. Trzymaj się tam, Adrianku, do zobaczenia…” – brzmi kolejny wpis.

Pojawiły się również słowa pożegnania, w których autorzy życzyli zmarłemu spokoju.

„Mam nadzieję, że teraz jedziesz już po anielskich śladach, bezpieczny i wolny od wszelkiego bólu. Życie bywa niesprawiedliwe i trudno uwierzyć, że to naprawdę koniec. Spoczywaj w spokoju…” – napisała kolejna osoba.

Policja składa kondolencje rodzinie

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego przekazali również przedstawiciele kierownictwa lubuskiej policji.

Jego śmierć jest ogromnym ciosem dla Rodziny, Koleżanek i Kolegów oraz całej policyjnej społeczności. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z Najbliższymi – podkreślono w komunikacie.

Kondolencje w imieniu policjantów i pracowników Policji złożyli komendant wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Jerzy Czebreszuk wraz ze swoimi zastępcami oraz komendant miejski Policji w Gorzowie Wielkopolskim młodszy inspektor Izabela Cul.

„Cześć Jego Pamięci!” – zakończyli swój komunikat policjanci.