Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim (23-25 października)

Weekend w Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie się od stabilnej, choć pochmurnej aury, jednak z dnia na dzień warunki będą się zmieniać. Największa zmiana czeka mieszkańców w niedzielę, kiedy to nad miasto dotrą opady deszczu. Temperatury również będą stopniowo spadać, a wiatr nasili się już w sobotę.

Piątek, 23 października. Najcieplej, ale pod chmurami

Początek weekendu zapowiada się w Gorzowie Wielkopolskim jako najcieplejszy dzień. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 15 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 7°C. Mimo dużego zachmurzenia, które utrzyma się przez cały dzień, nie należy spodziewać się opadów deszczu. Wiatr będzie słaby, jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Sobota, 24 października. Wietrznie, ale wciąż sucho

W sobotę aura w Gorzowie Wielkopolskim ulegnie zmianie. Temperatura w ciągu dnia będzie niższa niż w piątek i osiągnie maksymalnie 11 stopni. Nieco cieplejsza okaże się jednak noc, z temperaturą minimalną na poziomie około 9°C. Kluczową zmianą będzie wyraźnie silniejszy wiatr, który w porywach osiągnie prędkość blisko 6 m/s. Podobnie jak dzień wcześniej, niebo pozostanie w pełni zachmurzone, ale deszcz jeszcze się nie pojawi.

Niedziela, 25 października. Pogodowe załamanie na koniec weekendu

Koniec weekendu przyniesie w Gorzowie Wielkopolskim zapowiadane załamanie pogody. Niedziela będzie najchłodniejszym dniem, z temperaturą maksymalną sięgającą niespełna 10 stopni Celsjusza. W nocy termometry wskażą około 7°C. Najważniejszą informacją są jednak prognozowane opady deszczu, które mogą być dość intensywne. Silny wiatr, wiejący z prędkością około 6 m/s, utrzyma się przez cały dzień. Niebo, podobnie jak w poprzednie dni, będzie całkowicie pokryte chmurami.

Jak spędzić weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Piątek i sobota, mimo dużego zachmurzenia, będą dniami bezdeszczowymi, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. To dobra okazja na dłuższy spacer po parkach czy rekreację poza domem, choć warto pamiętać o silniejszym wietrze w sobotę. Z kolei niedzielna, deszczowa aura zachęca raczej do spędzenia czasu w domu lub wyboru rozrywek pod dachem. Wizyta w kinie, muzeum czy spotkanie ze znajomymi w kawiarni mogą okazać się lepszym pomysłem niż plany plenerowe.

Dane pogodowe: OpenWeather