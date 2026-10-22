Jesienny ratunek dla przesuszonej skóry. Jak skutecznie regenerować ciało w domowym SPA?

O tej porze roku, gdy nasza skóra jest narażona na chłodny wiatr i wahania temperatur, warto otoczyć ją wyjątkową troską i zadbać o to, by pielęgnacja była prawdziwą przyjemnością. To właśnie oferują kosmetyki Herbal Care. Esencje do kąpieli i peelingi do ciała bazują na ekstraktach roślinnych, takich jak lawenda, bławatek, jaśmin, wrzos czy sosna himalajska, które w połączeniu z nowoczesnymi składnikami aktywnymi zapewniają skórze nawilżenie, odżywienie i ukojenie. Są niczym zaproszenie do domowego SPA, gdzie siła natury spotyka się z potrzebą relaksu i regeneracji.

ESENCJE DO KĄPIELI HERBAL CARE

Nawilżająca esencja do kąpieli i pod prysznic Jaśmin z olejkiem z moreli sprawia, że skóra jest nie tylko czysta i świeża, ale także nawilżona i miękka w dotyku, bez uczucia ściągnięcia. Dzięki formule wzbogaconej ekstraktem z jaśminu, olejkiem z pestek moreli, betainą oraz kwasem mlekowym kosmetyk pomaga zadbać o odpowiednie nawilżenie i komfort skóry. Po kąpieli skóra staje się przyjemna w dotyku, a otulający, kwiatowy aromat jaśminu umila codzienną pielęgnację, pozwalając cieszyć się chwilą odprężenia i przyjemności dla zmysłów.

Relaksująca esencja do kąpieli Lawenda z olejkiem z kamelii otula skórę delikatną pielęgnacją, pozostawiając ją gładką, miękką i przyjemną w dotyku. Zawarty w formule olejek z nasion kamelii, olejek i ekstrakt z lawendy, niacynamid (witamina B3) oraz gliceryna zapewniają nawilżenie i pomagają zachować dobrą kondycję skóry. Wyjątkowym dopełnieniem kąpieli jest kwiatowo-ziołowa kompozycja zapachowa z wyraźną nutą lawendy, która sprzyja odprężeniu i pozwala na chwilę oderwać się od codziennego pośpiechu.

Odświeżająca esencja do kąpieli i pod prysznic Sosna himalajska z miodem manuka łączy skuteczne oczyszczanie z pielęgnacją inspirowaną naturą. Dzięki zawartości ekstraktu z owsa, ekstraktu z miodu, olejku sosnowego i prowitaminy B5 skóra staje się gładka, miękka i przyjemna w dotyku. Leśna kompozycja zapachowa z wyrazistymi nutami sosny i kamfory pobudza zmysły, przynosi orzeźwienie i sprawia, że codzienna kąpiel staje się doskonałym sposobem na odzyskanie energii po długim dniu.

PEELINGI HERBAL CARE

Regenerujący żel-peeling pod prysznic bławatek z ekstraktem z werbeny idealnie sprawdzi się w przypadku skóry, która wymaga odświeżenia i regeneracji. Jego formuła oparta została na naturalnych drobinkach ryżowych, które delikatnie, ale skutecznie usuwają martwy naskórek, wygładzając skórę i przygotowując ją na kolejne etapy pielęgnacji. Formułę uzupełniają ekstrakt z bławatka, ekstrakt z werbeny oraz prowitamina B5. Po użyciu peelingu skóra staje się aksamitnie gładka, odzyskuje blask oraz elastyczność. Całość dopełnia świeży, subtelny zapach, który uprzyjemnia codzienną pielęgnację.

Wygładzający peeling do mycia ciała wrzos z olejkiem z winogron nie tylko wyrównuje strukturę skóry, ale też oczyszcza i otula ją kwiatowo-owocowym zapachem. Po użyciu skóra staje się miękka i elastyczna bez uczucia ściągnięcia, odzyskuje zdrowy blask i jest chroniona przed przesuszeniem. W kremowej formule peelingu znajdziemy m.in. ekstrakt z wrzosu, olejek z pestek winogron, masło shea oraz naturalne drobinki z łupin orzecha, które pomagają usunąć martwy naskórek.