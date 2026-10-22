16-latek planował masowe morderstwo. Miał w mieszkaniu arsenał

Z mieszkania zrobił magazyn broni białej i palnej

Sprawą zajmowali się policjanci z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii działającego na warszawskiej Woli. Funkcjonariusze otrzymali informację dotyczącą niepokojących zamiarów 16-latka i nie zbagatelizowali zagrożenia.

Według oficjalnego komunikatu, dane jakie zebrała policja, sugerują, że 16-latek zamierzał popełnić masowe morderstwo. Funkcjonariusze szybko ustalili miejsce zamieszkania nastolatka. Następnie przeszukali lokal, w którym chłopak zgromadził wiele niebezpiecznych przedmiotów. Policjanci zabezpieczyli tam:

maczety,

noże,

kastet,

pałkę teleskopową,

miotacz gazu,

kamizelkę kuloodporną,

przedmioty przypominające wyglądem broń palną.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Przeprowadzono oględziny, a wszystkie ujawnione przedmioty zabezpieczono do dalszych badań.

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Nastolatek został zatrzymany

Po ujawnieniu zgromadzonych przedmiotów policjanci zatrzymali 16-latka. Funkcjonariusze przeprowadzili z nim niezbędne czynności, a następnie skierowali sprawę do sądu rodzinnego. Policja wystąpiła również o zastosowanie wobec nieletniego środka izolacyjnego.

Sąd rodzinny przychylił się do tego wniosku. Nastolatek został tymczasowo umieszczony na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym. Placówka ma zapewnić jego odizolowanie oraz umożliwić dalszą diagnozę sytuacji.

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O kolejnych środkach podejmowanych wobec 16-latka zdecyduje sąd po przeanalizowaniu materiału dowodowego i wyników postępowania. Znaczenie mogą mieć również opinie specjalistów dotyczące stanu i potrzeb nieletniego.