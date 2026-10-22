16-latek planował masowe morderstwo. Miał w mieszkaniu arsenał

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-10-22 9:41

Maczety, noże, kastet, pałka teleskopowa, kamizelka kuloodporna i przedmioty przypominające broń palną. Taki arsenał policjanci znaleźli w mieszkaniu 16-letniego mieszkańca Warszawy. Nastolatek miał przygotowywać się do masowego morderstwa. Chłopak został zatrzymany, a sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym.

Arsenał 16-latka: pistolety, maczeta, noże, pałka, gaz i kamizelka na stole. O akcji policji czytaj na SE.
Autor: KSP/ Materiały prasowe 16-latek miał arsenał w mieszkaniu

Z mieszkania zrobił magazyn broni białej i palnej

Sprawą zajmowali się policjanci z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii działającego na warszawskiej Woli. Funkcjonariusze otrzymali informację dotyczącą niepokojących zamiarów 16-latka i nie zbagatelizowali zagrożenia.

Według oficjalnego komunikatu, dane jakie zebrała policja, sugerują, że 16-latek zamierzał popełnić masowe morderstwo. Funkcjonariusze szybko ustalili miejsce zamieszkania nastolatka. Następnie przeszukali lokal, w którym chłopak zgromadził wiele niebezpiecznych przedmiotów. Policjanci zabezpieczyli tam:

  • maczety,
  • noże,
  • kastet,
  • pałkę teleskopową,
  • miotacz gazu,
  • kamizelkę kuloodporną,
  • przedmioty przypominające wyglądem broń palną.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Przeprowadzono oględziny, a wszystkie ujawnione przedmioty zabezpieczono do dalszych badań.

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Nastolatek został zatrzymany

Po ujawnieniu zgromadzonych przedmiotów policjanci zatrzymali 16-latka. Funkcjonariusze przeprowadzili z nim niezbędne czynności, a następnie skierowali sprawę do sądu rodzinnego. Policja wystąpiła również o zastosowanie wobec nieletniego środka izolacyjnego.

Sąd rodzinny przychylił się do tego wniosku. Nastolatek został tymczasowo umieszczony na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym. Placówka ma zapewnić jego odizolowanie oraz umożliwić dalszą diagnozę sytuacji.

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O kolejnych środkach podejmowanych wobec 16-latka zdecyduje sąd po przeanalizowaniu materiału dowodowego i wyników postępowania. Znaczenie mogą mieć również opinie specjalistów dotyczące stanu i potrzeb nieletniego.

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