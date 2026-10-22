Pogoda w Warszawie: 23-25 października

Mieszkańcy Warszawy w ten weekend doświadczą zmiennej aury. Choć przez całe trzy dni niebo będzie szczelnie zasłonięte chmurami, to kluczową rolę odegrają opady, które pojawią się dopiero w niedzielę. Temperatury w ciągu dnia pozostaną na bardzo podobnym, jesiennym poziomie, z wartościami sięgającymi około 13 stopni Celsjusza. Największa różnica między poszczególnymi dniami będzie dotyczyć właśnie obecności deszczu i siły wiatru.

Piątek, 23 października. Stabilny i suchy początek

Weekend rozpocznie się w Warszawie spokojnie, choć pochmurno. W piątek, 23 października, przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, jednak nie przyniesie ono opadów. To dobra wiadomość dla osób planujących powrót z pracy lub popołudniowe aktywności na zewnątrz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą komfortowe jak na tę porę roku 13 stopni Celsjusza. Noc przyniesie ochłodzenie do około 5 stopni. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s, nie wpływając znacząco na odczuwalną temperaturę.

Sobota, 24 października. Najprzyjemniejszy dzień weekendu

Sobota zapowiada się jako najcieplejszy i najprzyjemniejszy dzień nadchodzącego weekendu w Warszawie. Podobnie jak w piątek, na niebie dominować będą chmury, ale deszcz nie jest prognozowany. Temperatura maksymalna ponownie osiągnie wartość około 13 stopni. Istotną różnicą będzie jednak cieplejsza noc – słupki rtęci nie spadną poniżej 7 stopni Celsjusza, co czyni sobotę dniem o najmniejszej dobowej amplitudzie temperatury. Wiatr pozostanie łagodny i utrzyma prędkość w okolicach 3 m/s, co dopełni obrazu stabilnej, jesiennej aury.

Niedziela, 25 października. Deszczowe zakończenie weekendu

Niestety, ostatni dzień weekendu przyniesie wyraźne pogorszenie pogody. W niedzielę, 25 października, nad Warszawę nadciągną deszczowe chmury, które przyniosą opady o sumie około 4 mm. Parasole mogą okazać się niezbędne przez większą część dnia. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie około 13 stopni, jednak odczucie chłodu może być większe z powodu nasilającego się wiatru. Jego prędkość wzrośnie do około 4 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 5 stopni.

Jak spędzić weekend w Warszawie przy takiej pogodzie?

Tegoroczny weekend 23-25 października wyraźnie podzieli plany mieszkańców stolicy. Piątkowe popołudnie i cała sobota, dzięki braku opadów i łagodnemu wiatrowi, stworzą doskonałą okazję do aktywności na świeżym powietrzu. Mimo pochmurnego nieba, będzie to idealny czas na długi spacer po parkowych alejkach, rodzinną wycieczkę rowerową czy spotkanie ze znajomymi w jednym z miejskich ogrodów. Zupełnie inaczej zapowiada się niedziela. Deszcz i silniejszy wiatr skutecznie zniechęcą do wychodzenia z domu bez potrzeby. To idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych w kinie, teatrze czy muzeum, a także na relaks w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather