Duże utrudnienia na łącznicy przy Moście Poniatowskiego, gdzie kierowców czeka nawet jazda pod prąd

Jak przejechać przez węzeł Mostu Poniatowskiego
Droga w miejscu prowadzenia robót została zwężona, co wpływa na płynność przejazdu w obu kierunkach. Wykonawca zajął część jezdni, aby umożliwić bezpieczny montaż nowych konstrukcji chroniących przed hałasem.
Kierowcy muszą uważać na następujące utrudnienia:
- Zamknięty wjazd z Wału Miedzeszyńskiego na Most Poniatowskiego w kierunku Saskiej Kępy.
- Jazda pod prąd sąsiednim pasem ruchu dla samochodów kierujących się w tę stronę.
- Zjazd z mostu jednym pasem dla jadących od strony Śródmieścia na Wał Miedzeszyński.
Różnice w organizacji ruchu w tygodniu i w weekendy
Drogowcy uzależnili zakres zamknięć na zjeździe od natężenia ruchu. W dni powszednie zwężenie jezdni do jednego pasa obowiązuje na odcinku od samego mostu do około połowy długości łącznicy.
Inaczej sytuacja wygląda w dni wolne od pracy. W weekendy ograniczenie do jednego pasa ruchu zostanie rozciągnięte na całą długość łącznicy. Według harmonogramu nowe ekrany akustyczne mają być gotowe do połowy grudnia.