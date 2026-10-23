Duże utrudnienia na łącznicy przy Moście Poniatowskiego, gdzie kierowców czeka nawet jazda pod prąd

Jak przejechać przez węzeł Mostu Poniatowskiego

Droga w miejscu prowadzenia robót została zwężona, co wpływa na płynność przejazdu w obu kierunkach. Wykonawca zajął część jezdni, aby umożliwić bezpieczny montaż nowych konstrukcji chroniących przed hałasem.

Kierowcy muszą uważać na następujące utrudnienia:

Zamknięty wjazd z Wału Miedzeszyńskiego na Most Poniatowskiego w kierunku Saskiej Kępy.

z Wału Miedzeszyńskiego na Most Poniatowskiego w kierunku Saskiej Kępy. Jazda pod prąd sąsiednim pasem ruchu dla samochodów kierujących się w tę stronę.

sąsiednim pasem ruchu dla samochodów kierujących się w tę stronę. Zjazd z mostu jednym pasem dla jadących od strony Śródmieścia na Wał Miedzeszyński.

Różnice w organizacji ruchu w tygodniu i w weekendy

Drogowcy uzależnili zakres zamknięć na zjeździe od natężenia ruchu. W dni powszednie zwężenie jezdni do jednego pasa obowiązuje na odcinku od samego mostu do około połowy długości łącznicy.

Inaczej sytuacja wygląda w dni wolne od pracy. W weekendy ograniczenie do jednego pasa ruchu zostanie rozciągnięte na całą długość łącznicy. Według harmonogramu nowe ekrany akustyczne mają być gotowe do połowy grudnia.