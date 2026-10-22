Blisko końca prac nad nowym tunelem w Warszawie. Rafał Trzaskowski testuje podziemną trasę na dworzec

Nowa trasa tramwajowa w Warszawie. Trwają próbne przejazdy w tunelu

Budowa podziemnego odcinka łączącego się ze stacją Warszawa Zachodnia zbliża się ku końcowi. Chociaż w tunelu trwają jeszcze ostatnie prace wykończeniowe, to stołeczny magistrat już teraz dzieli się w sieci nagraniami pokazującymi przejazdy techniczne wagonów. Na ten moment są to tylko jazdy próbne, jednak w niedalekiej przyszłości nową infrastrukturą pojadą mieszkańcy korzystający z transportu publicznego. Ma to nastąpić już w styczniu 2027 roku.

W mediach społecznościowych pojawiło się również wideo z udziałem Rafała Trzaskowskiego, który jako jeden z pierwszych pokonał ten nowo wybudowany fragment. W trakcie tej jazdy sprawdzano zachowanie systemu w sytuacjach kryzysowych, między innymi symulując ewakuację składu w przypadku nagłej przerwy w dostawie prądu.

Szybki dojazd tramwajem na Dworzec Zachodni. Tak przebiega nowa linia

Nowy, mierzący około 1,6 kilometra fragment sieci swój początek będzie miał bezpośrednio przy samej stacji Warszawa Zachodnia. Podziemna platforma przystankowa zostanie zlokalizowana tuż przy głównym wejściu, a podróżni płynnie dostaną się tam dzięki schodom ruchomym i windom, zlokalizowanym w przejściu podziemnym.

Składy będą poruszać się podziemnym korytarzem o długości pół kilometra zlokalizowanym pod parkiem Pięciu Sióstr. Wylot tunelu zaplanowano pomiędzy pasami ruchu na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., w sąsiedztwie hotelu Ibis i dawnej szkoły kolejowej. Dalsza część linii zostanie poprowadzona w pasie rozdziału tej samej ulicy, aż do zbiegu z Grójecką, gdzie nowoczesny węzeł umożliwi wagonom zjazd w stronę Śródmieścia, Okęcia oraz pętli Banacha.

Podróż z ulicy Grójeckiej pod sam dworzec zajmie pasażerom zaledwie pięć minut, natomiast dojazd z okolic stacji metra Politechnika potrwa odrobinę ponad kwadrans.

W planach jest, by docelowo na Zachodni docierały również tramwaje kursujące z Miasteczka Wilanów. W pierwszym etapie funkcjonowania, po oddaniu torowiska na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r., nowa linia będzie obsługiwana przez składy jeżdżące obecnie wzdłuż Grójeckiej.

Kolejne plany inwestycyjne zakładają rozbudowę tej osi komunikacyjnej o odcinek na Wolę. Miasto przygotowuje się do stworzenia przedłużenia, które połączy Dworzec Zachodni bezpośrednio z ulicą Kasprzaka.

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