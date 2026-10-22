Atak nożownika w centrum Warszawy. Dźgnął go w głowę i uciekł. Policja przeczesuje miasto

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-10-22 14:01

W środku dnia w czwartek (22 października), tuż za rogiem jednego z najbardziej znanych hoteli w Warszawie, doszło do brutalnego ataku nożownika. Jak udało nam się ustalić, poszkodowany - 58-letni obywatel Indii -został przetransportowany do szpitala, gdzie walczy o zdrowie. Na miejscu cały czas działa policja. Agresor uciekł z miejsca zdarzenia. Trwa obława.

Do zdarzenia doszło w czwartek (22 października) tuż po godzinie 12 przy ulicy Nowogrodzkiej w centrum Warszawy. Według relacji świadków, w pewnym momencie jeden mężczyzna zaatakował drugiego ostrym narzędziem w głowę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Poszkodowany mężczyzna, 58-letni obywatel Indii, wymagał natychmiastowej opieki. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował go do szpitala.

Sprawca wciąż na wolności. Trwa policyjna obława

Napastnik, jak ustaliliśmy, uciekł z miejsca zdarzenia. Policja natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęła szeroko zakrojone działania, których celem jest jego zatrzymanie. Teren wokół miejsca ataku został zabezpieczony.

Na ten moment nikogo nie zatrzymaliśmy i policjanci prowadzą szeroko zakrojone czynności tam na miejscu − potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" asp. Jakub Pacyniak.

Funkcjonariusze skrupulatnie zabezpieczają wszelkie ślady, które mogłyby doprowadzić ich do agresora. Równolegle trwają przesłuchania świadków, których relacje mogą być kluczowe w odtworzeniu przebiegu zdarzenia i stworzeniu rysopisu sprawcy.

Policja oszczędna w słowach

Policja bardzo ostrożnie dawkuje informacje. Funkcjonariusze podkreślają, że na obecnym etapie najważniejsze jest dobro prowadzonego postępowania i skuteczność działań pościgowych. Trwa weryfikacja, czy napastnik faktycznie posłużył się nożem.

Sonda
Czy kiedykolwiek groził Ci ktoś nożem?
Pokój Zbrodni
Mężczyzna skrzywdził dziewczynkę, policjanci zrobili mu to samo. Szok! | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI