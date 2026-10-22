Atak nożownika w centrum Warszawy. Dźgnął go w głowę i uciekł. Policja przeczesuje miasto

Do zdarzenia doszło w czwartek (22 października) tuż po godzinie 12 przy ulicy Nowogrodzkiej w centrum Warszawy. Według relacji świadków, w pewnym momencie jeden mężczyzna zaatakował drugiego ostrym narzędziem w głowę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Poszkodowany mężczyzna, 58-letni obywatel Indii, wymagał natychmiastowej opieki. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował go do szpitala.

Sprawca wciąż na wolności. Trwa policyjna obława

Napastnik, jak ustaliliśmy, uciekł z miejsca zdarzenia. Policja natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęła szeroko zakrojone działania, których celem jest jego zatrzymanie. Teren wokół miejsca ataku został zabezpieczony.

− Na ten moment nikogo nie zatrzymaliśmy i policjanci prowadzą szeroko zakrojone czynności tam na miejscu − potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" asp. Jakub Pacyniak.

Funkcjonariusze skrupulatnie zabezpieczają wszelkie ślady, które mogłyby doprowadzić ich do agresora. Równolegle trwają przesłuchania świadków, których relacje mogą być kluczowe w odtworzeniu przebiegu zdarzenia i stworzeniu rysopisu sprawcy.

Policja oszczędna w słowach

Policja bardzo ostrożnie dawkuje informacje. Funkcjonariusze podkreślają, że na obecnym etapie najważniejsze jest dobro prowadzonego postępowania i skuteczność działań pościgowych. Trwa weryfikacja, czy napastnik faktycznie posłużył się nożem.

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