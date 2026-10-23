Pilny alert RCB! Polskie wojsko poderwało samoloty. Ostrzeżenia dla mieszkańców

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-23 6:00

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w piątek, 23 października nad ranem wysłało ostrzeżenia do mieszkańców wybranych powiatów województw podkarpackiego i lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Wojsko poinformowało, że podjęte działania mają charakter prewencyjny, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Szczegóły poniżej.

Trzy myśliwce lecą na zachmurzonym niebie. Obok grafika Alertu RCB dla Lubelszczyzny. O działaniach wojska przeczytasz na SE.
Autor: gov.pl/ Pixabay.com

Pilny alert RCB na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia

Do mieszkańców części powiatów województw podkarpackiego i lubelskiego trafiły wiadomości SMS o następującej treści:

- UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.

Ostrzeżenia skierowano do mieszkańców podkarpackich powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, przemyskiego, przeworskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, sanockiego i strzyżowskiego, a także Krosna, Przemyśla i Rzeszowa. W województwie lubelskim alert objął powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, chełmski, krasnostawski i zamojski, a także Chełm i Zamość.

Polskie wojsko reaguje na rosyjski atak. Uruchomiono systemy obrony powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało za pośrednictwem platformy X, że w związku z rosyjskimi uderzeniami na cele w zachodniej Ukrainie, prowadzonymi przy użyciu środków napadu powietrznego, uruchomiono niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Działania podjęto za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

- Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów – wskazano w komunikacie.

Jak zapewniło dowództwo, sytuacja jest stale monitorowana, a podległe mu siły i środki pozostają w gotowości do podjęcia odpowiednich działań.

Czym jest alert RCB i kiedy jest wysyłany?

Alert RCB to system ostrzegania mieszkańców za pomocą wiadomości SMS o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Komunikaty przygotowywane są między innymi na podstawie informacji przekazywanych przez ministerstwa, policję, straż pożarną, Straż Graniczną, urzędy oraz inne instytucje centralne.

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