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Pamiętacie "Falę zbrodni"? Od premiery hitu Polsatu minęły już ponad dwie dekady
Dokładnie 7 listopada 2003 roku na antenie Polsatu zadebiutował serial, który na lata zredefiniował gatunek sensacyjny w polskiej telewizji. Od tego momentu minęły już 23 lata, a "Fala zbrodni" wciąż pozostaje w pamięci widzów jako produkcja odważna, dynamiczna i bezkompromisowa. Serial, oparty na szwedzkim formacie "Brottsvåg", szybko zdobył ogromną popularność dzięki wartkiej akcji i wyrazistym bohaterom.
Fabuła serialu koncentrowała się na losach elitarnej jednostki policyjnej OPZ (Oddział do zwalczania Przestępczości Zorganizowanej), której celem była walka z najgroźniejszymi grupami przestępczymi, w szczególności z rosyjską mafią. Produkcja, realizowana głównie we Wrocławiu, słynęła z dużej dawki akcji, brutalności i języka, który nie stronił od wulgaryzmów, co w tamtych czasach było powiewem świeżości w polskiej telewizji. Losy policjantów i ich życie prywatne przeplatały się z niebezpiecznymi operacjami, tworząc wciągającą opowieść, która gromadziła przed telewizorami miliony Polaków.
Kultowe postacie i gwiazdorska obsada. Kto grał w "Fali zbrodni"?
Siłą napędową serialu byli jego bohaterowie oraz wcielający się w nich aktorzy. Dla wielu z nich role w "Fali zbrodni" okazały się przełomowe i do dziś są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych w ich dorobku. W pamięci widzów na stałe zapisali się członkowie nieustraszonej ekipy z OPZ.
- Mirosław Baka jako porywczy i nieprzewidywalny Igor „Szajba” Szajbiński
- Agnieszka Dygant w roli twardej i niezłomnej Darii „Czarnej” Westman
- Dorota Kamińska jako charyzmatyczna szefowa jednostki, Renata Lemańska
- Mariusz Jakus jako błyskotliwy analityk Szymon „Rafi” Rafalski
- Przemysław Sadowski, który w pierwszej serii wcielał się w Błażeja „Budrysa” Kowala
- Agnieszka Wagner jako tajemnicza Aleksandra „Aleks” Melin
- Robert Więckiewicz w roli doświadczonego Adama Kruczkowskiego
Z czasem do obsady dołączali kolejni znani aktorzy, tacy jak Jan Wieczorkowski, który od drugiej serii wcielał się w postać Witolda „Młodego” Nawrockiego, a na ekranie pojawili się także m.in. Marcin Dorociński, Natasza Urbańska czy Radosław Pazura, tworząc jedną z najmocniejszych obsad w historii polskich seriali.
Jak dziś wyglądają Szajba, Czarna i reszta ekipy? Zobacz ich metamorfozy
Od zakończenia emisji serialu w 2008 roku minęło już wiele lat. Czas nie stoi w miejscu, co widać również po aktorach, którzy przez lata tworzyli tę kultową produkcję. Dla wielu z nich role w serialu Polsatu były trampoliną do wielkiej kariery i dziś możemy oglądać ich w zupełnie innych wcieleniach na dużym i małym ekranie. Inni skupili się na pracy w teatrze lub nieco usunęli w cień.
Jedno jest pewne - upływ czasu zmienił ich wszystkich. Niektórzy dojrzeli, inni postawili na zupełnie nowy wizerunek, a jeszcze inni wydają się niemal tacy sami jak ponad dwie dekady temu. Jak bardzo? Sprawdź w naszej galerii, jak dziś prezentują się gwiazdy, które przed laty trzymały w napięciu całą Polskę. Niektóre przemiany mogą naprawdę zaskoczyć.