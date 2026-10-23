Pamiętacie "Falę zbrodni"? Od premiery hitu Polsatu minęły już ponad dwie dekady

Dokładnie 7 listopada 2003 roku na antenie Polsatu zadebiutował serial, który na lata zredefiniował gatunek sensacyjny w polskiej telewizji. Od tego momentu minęły już 23 lata, a "Fala zbrodni" wciąż pozostaje w pamięci widzów jako produkcja odważna, dynamiczna i bezkompromisowa. Serial, oparty na szwedzkim formacie "Brottsvåg", szybko zdobył ogromną popularność dzięki wartkiej akcji i wyrazistym bohaterom.

Fabuła serialu koncentrowała się na losach elitarnej jednostki policyjnej OPZ (Oddział do zwalczania Przestępczości Zorganizowanej), której celem była walka z najgroźniejszymi grupami przestępczymi, w szczególności z rosyjską mafią. Produkcja, realizowana głównie we Wrocławiu, słynęła z dużej dawki akcji, brutalności i języka, który nie stronił od wulgaryzmów, co w tamtych czasach było powiewem świeżości w polskiej telewizji. Losy policjantów i ich życie prywatne przeplatały się z niebezpiecznymi operacjami, tworząc wciągającą opowieść, która gromadziła przed telewizorami miliony Polaków.

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Kultowe postacie i gwiazdorska obsada. Kto grał w "Fali zbrodni"?

Siłą napędową serialu byli jego bohaterowie oraz wcielający się w nich aktorzy. Dla wielu z nich role w "Fali zbrodni" okazały się przełomowe i do dziś są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych w ich dorobku. W pamięci widzów na stałe zapisali się członkowie nieustraszonej ekipy z OPZ.

Mirosław Baka jako porywczy i nieprzewidywalny Igor „Szajba” Szajbiński

jako porywczy i nieprzewidywalny Igor „Szajba” Szajbiński Agnieszka Dygant w roli twardej i niezłomnej Darii „Czarnej” Westman

w roli twardej i niezłomnej Darii „Czarnej” Westman Dorota Kamińska jako charyzmatyczna szefowa jednostki, Renata Lemańska

jako charyzmatyczna szefowa jednostki, Renata Lemańska Mariusz Jakus jako błyskotliwy analityk Szymon „Rafi” Rafalski

jako błyskotliwy analityk Szymon „Rafi” Rafalski Przemysław Sadowski , który w pierwszej serii wcielał się w Błażeja „Budrysa” Kowala

, który w pierwszej serii wcielał się w Błażeja „Budrysa” Kowala Agnieszka Wagner jako tajemnicza Aleksandra „Aleks” Melin

jako tajemnicza Aleksandra „Aleks” Melin Robert Więckiewicz w roli doświadczonego Adama Kruczkowskiego

Z czasem do obsady dołączali kolejni znani aktorzy, tacy jak Jan Wieczorkowski, który od drugiej serii wcielał się w postać Witolda „Młodego” Nawrockiego, a na ekranie pojawili się także m.in. Marcin Dorociński, Natasza Urbańska czy Radosław Pazura, tworząc jedną z najmocniejszych obsad w historii polskich seriali.

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Od zakończenia emisji serialu w 2008 roku minęło już wiele lat. Czas nie stoi w miejscu, co widać również po aktorach, którzy przez lata tworzyli tę kultową produkcję. Dla wielu z nich role w serialu Polsatu były trampoliną do wielkiej kariery i dziś możemy oglądać ich w zupełnie innych wcieleniach na dużym i małym ekranie. Inni skupili się na pracy w teatrze lub nieco usunęli w cień.

Jedno jest pewne - upływ czasu zmienił ich wszystkich. Niektórzy dojrzeli, inni postawili na zupełnie nowy wizerunek, a jeszcze inni wydają się niemal tacy sami jak ponad dwie dekady temu. Jak bardzo? Sprawdź w naszej galerii, jak dziś prezentują się gwiazdy, które przed laty trzymały w napięciu całą Polskę. Niektóre przemiany mogą naprawdę zaskoczyć.