Wiśniewski i Mandaryna zamieszkają z mamą. Ich Troje nabiera nowego znaczenia

Maksymilian Kluziewicz
2026-10-23 5:20

Dwie dekady temu wpuścili do domu kamery, dziś odgradzają się przed całym światem. Michał Wiśniewski (54 l.) i Mandaryna (48 l.) wiją wspólne gniazdko, w którym zamierzają pielęgnować łączące ich uczucie – z dala od oceniających spojrzeń. Na terenie posesji powstaje jeszcze jeden budynek. Garaż? A może dom dla ukochanej mamy?

Latem tego roku Michał Wiśniewski poinformował fanów, że zdecydował się na powrót do Mandaryny. Byli małżonkowie postanowili dać sobie drugą szansę i ułożyć życie na nowo, bogatsi o doświadczenia z przeszłości.

Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - mówił lider Ich Troje w lipcu tego roku.

Artysta z optymizmem patrzy w przyszłość i nie może doczekać się dnia, kiedy wreszcie zamieszkają z ukochaną Martą. Dzielenie życia na dwa domy nie jest łatwe, a w pielęgnowaniu uczucia z pewnością nie pomaga też udział Mandaryny w „Tańcu z Gwiazdami”. Wokalistka daje z siebie wszystko, spędzając na salach tanecznych długie godziny. Michał uzbroił się jednak w cierpliwość i rozumie zaistniałą sytuację. W końcu - jak to mówią – jeśli kocha, to poczeka. Piosenkarz docenia wysiłek partnerki, która stara się godzić życie zawodowe z życiem prywatnym. Tym bardziej, że sam ma napięty grafik.

Przecież nie samym "Tańcem z Gwiazdami" człowiek żyje. My w dalszym ciągu urządzamy w międzyczasie dom, dbamy o naszą relację, no i realizujemy plany, które zadzieją się po programie. Trzeba powiedzieć jedną rzecz: Marta zawsze dopina to, co zacznie - od A do Z, do końca programu albo jej w tym programie. Nie jest to łatwe, ale poświęca się temu w 100% - powiedział.

Gdy Mandaryna kręci piruety na najpopularniejszym parkiecie w Polsce, a Michał wyśpiewuje swoje hity na scenach w całym kraju, budowa ich wymarzonego domu o powierzchni 570 m² w podwarszawskiej wsi Łoś wre. Para, która dwie dekady temu zgodziła się na zrealizowanie reality-show o własnym życiu, dziś strzeże prywatności jak oczka w głowie. Dowodem jest wysoki mur, który otacza posesję. Jak na razie widnieje na nim tylko imię i nazwisko lidera Ich Troje.

Mandaryna I Krystian TZG 10.18

Powstaje drugi dom? U Wiśniewskiego praca wre!

Na najnowszych zdjęciach paparazzi widzimy, że na działce o powierzchni 6100 m² powstaje jeszcze jeden budynek. Na ten moment nie wiadomo, jakie będzie jego przeznaczenie. Niewykluczone, że to po prostu garaż. Równie dobrze może być to osobny dom dla matki Wiśniewskiego, Grażyny. W końcu, jak sam powiedział, jest ona integralną częścią jego życia.

Moją mamę trzeba przyjąć w pakiecie – podkreślił w wywiadzie.

Michał Wiśniewski, Mandaryna i Grażyna Wiśniewska na tle budowy domu. O ich nowym życiu przeczytasz na SE.
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