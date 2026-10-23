Andrzej Chyra obcina paznokcie na stacji paliw! Aktor przyłapany w zaskakującej sytuacji

Nietypowa wizyta na stacji paliw

Na pierwszy rzut oka nic nie wskazywało na to, że ta wizyta na stacji benzynowej może wzbudzić zainteresowanie. Zwykły samochód, dystrybutor i tankowanie, które dla większości kierowców jest codziennością. Tym razem jednak uwagę przyciągnął Andrzej Chyra. Popularny aktor postawił na niepozorny strój i kaptur naciągnięty na głowę, jakby chciał uniknąć rozpoznania. Za paliwo zapłacił ponad 320 zł, co samo w sobie mogło zwrócić uwagę. Najciekawsze okazało się jednak jego zachowanie podczas wizyty. To, co zrobił na stacji, może zaskoczyć niejednego obserwatora i wywołać niemałe zdziwienie.

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Obcinał paznokcie na stacji!

W trakcie tankowania Andrzej Chyra postanowił zająć się czymś, czego raczej nikt nie spodziewałby się zobaczyć na stacji benzynowej. Aktor stwierdził, że to świeny moment na manicure i zaczął obcinać sobie paznokcie u rąk, tak jakby chciał wykorzystać każdą wolną chwilę na nadrobienie codziennych obowiązków. Trudno powiedzieć, co skłoniło go do takiego zachowania. Być może uznał, że to dobry moment na szybki zabieg pielęgnacyjny, a może po prostu nie widział w tym niczego niestosownego. Jedno jest pewne: obcinanie paznokci podczas tankowania zdecydowanie odbiega od typowych scen, jakie można zaobserwować na stacji benzynowej. Cóż, każdy ma swoje sposoby na organizację czasu! Szkoda tylko, że chociaż nie udał się do łazienki.

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