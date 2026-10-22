Kim jest przystojniak, z którym mama Julii Wieniawy spaceruje za rączkę? Grał w znanych serialach!

Rekinway zaprosił mamę Julii Wieniawy na spacer po sopockich uliczkach. Para ubrana w sportowe, luźne stroje trzymała się za ręce i z uśmiechem, raźno maszerowała przed siebie. Kiedy opublikowaliśmy ich zdjęcia, wszyscy zaczęli pytać, kim jest ten przystojniak. My już wiemy!

Po tym jak zdjęcia Marty Wieniawy z Rekinway pojawiły się w mediach, jej przyjaciel zabrał głos w swoim kąciku porad swoim Instagramie. Na jednym z filmów wprost zwrócił się do Marty:

Czy facet 19 lat młodszy do dobra partia? Marta, ale są dwa warunki. Nie można wrzucać filmów do internetu i musicie uważać na paparazzi za drzewami

Rekinway doradza kobietom, jak być kochaną

Rekinway to nie tylko influencer, który doradza kobietom, jak być atrakcyjną dla swojego partnera. To także aktor, który zagrał w znanych filmach i serialach!

33-letni aktor postanowił występować publicznie pod pseudonimem Rekinway. Wcześniej jednak zagrał w produkcjach, które wszyscy znamy.

W jakich filmach i serialach grał przyjaciel mamy Wieniawy?

Przystojniak w 2018 roku ukończył Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie - Filia we Wrocławiu. Od 2004 roku do 2026 grał w serialu "Pierwsza miłość" aż dwie role. W 2015 r. wystąpił w serii "Na sygnale" jako aktor Marcin Kasiorek w odc. pt. "Sława". W 2016 r. zagrał w głośnym filmie "Smoleńsk". Rok później oglądaliśmy go w kultowym hicie "Świat według Kiepskich" oraz w filmie "Najlepszy".

Teraz Rekinway jest widywany w towarzystwie mamy Julii Wieniawy, a jego porady na Instagramie śledzi 121 tys. obserwujących. Jak dalej potoczy się kariera 33-latka jeszcze nie wiemy, ale będziemy "trzymać rękę na pulsie"!

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