Kultowy polski kryminał, który odmienił telewizję. Pamiętacie jeszcze "Glinę"?

To już ponad 20 lat, odkąd widzowie po raz pierwszy zobaczyli na ekranach mroczny i niezwykle realistyczny świat warszawskiego Wydziału Zabójstw. Serial "Glina" w reżyserii Władysława Pasikowskiego, twórcy kultowych "Psów", zadebiutował na antenie TVP1 dokładnie 9 września 2004 roku i z miejsca stał się produkcją, o której mówiła cała Polska. Opowieść o policjantach ścigających najgroźniejszych przestępców, pełna ludzkich dramatów, miłości i nienawiści, przyciągała przed ekrany miliony.

Fabuła serialu skupiała się na postaci nadkomisarza Andrzeja Gajewskiego, w którego wcielił się Jerzy Radziwiłowicz. To gliniarz z krwi i kości, dla którego praca jest wszystkim, co często odbywa się kosztem życia prywatnego. U jego boku poznawaliśmy losy jego zespołu, w którym każdy z policjantów wnosił do opowieści własną, unikalną historię. Serial doczekał się dwóch serii, a jego popularność była tak duża, że w 2025 roku swoją premierę miała kontynuacja zatytułowana "Glina. Nowy rozdział", która ponownie zgromadziła fanów przed ekranami.

Jak zmienił się serialowy "Glina"? Rozmawiamy z Nelą Maciejewską | WYWIAD

Siłą produkcji Władysława Pasikowskiego była nie tylko wciągająca fabuła, ale przede wszystkim znakomicie dobrana obsada. Aktorzy stworzyli postacie, które na długo zapadły w pamięć widzów. W najważniejszych rolach wystąpili:

Jerzy Radziwiłowicz jako nadkomisarz Andrzej Gajewski, twardy i bezkompromisowy szef zespołu, który dla rozwiązania zagadki kryminalnej był w stanie poświęcić wszystko.

jako nadkomisarz Andrzej Gajewski, twardy i bezkompromisowy szef zespołu, który dla rozwiązania zagadki kryminalnej był w stanie poświęcić wszystko. Maciej Stuhr jako podkomisarz Artur Banaś, młody i ambitny policjant, który u boku Gajewskiego uczył się brutalnych realiów pracy w wydziale zabójstw.

jako podkomisarz Artur Banaś, młody i ambitny policjant, który u boku Gajewskiego uczył się brutalnych realiów pracy w wydziale zabójstw. Jacek Braciak jako komisarz Bonifacy Jóźwiak, jedyny członek ekipy, któremu udało się pogodzić niebezpieczną pracę ze szczęśliwym życiem rodzinnym.

jako komisarz Bonifacy Jóźwiak, jedyny członek ekipy, któremu udało się pogodzić niebezpieczną pracę ze szczęśliwym życiem rodzinnym. Robert Gonera jako nadkomisarz Jerzy Pawlak, małomówny samotnik, którego dramatyczne losy wstrząsnęły widzami już w pierwszej serii.

Na ekranie pojawili się również między innymi Urszula Grabowska jako Agata, życiowa partnerka Gajewskiego, oraz Anna Cieślak wcielająca się w jego córkę, Julię. Każda z tych postaci wniosła do serialu ogromny ładunek emocjonalny, tworząc skomplikowaną sieć relacji prywatnych i zawodowych.

Tak upływ czasu zmienił gwiazdy "Gliny". Niektórych trudno dziś rozpoznać

Od premiery pierwszego odcinka "Gliny" minęły już ponad dwie dekady. To ogrom czasu, który odcisnął swoje piętno nie tylko na polskiej kinematografii, ale również na wyglądzie aktorów, którzy wcielali się w kultowe postacie. Dla wielu z nich role w serialu Pasikowskiego były przełomem lub ważnym punktem w karierze, którą z sukcesami kontynuują do dziś.

Jak przez te wszystkie lata zmienili się Jerzy Radziwiłowicz, Maciej Stuhr czy Jacek Braciak? Czas dla jednych okazał się łaskawy, u innych zmiany są bardziej widoczne. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii, aby zobaczyć niezwykłe metamorfozy gwiazd serialu "Glina". Porównaliśmy ich zdjęcia z czasów pracy na planie z tymi najnowszymi. Przygotujcie się na sporą dawkę nostalgii i niemałe zaskoczenie.