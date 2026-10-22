Diverse x w Twoim żywiole. Polska marka startuje z nową kampanią i ogłasza pierwszego bohatera

Różnorodność zaczyna się w ludziach

Współczesny konsument coraz silniej odczuwa potrzebę autentyczności w świecie, który nieustannie narzuca nam nowe role, tempo i maski. Odpowiedzią na te napięcia jest nowa filozofia marki. Słowo „Diverse” z definicji oznacza różnorodność – jednak ta nie zaczyna się w szafie, ale w ludziach. Każdego dnia jesteśmy w różnych miejscach, pełnimy różne role i mamy różne plany. Nie oznacza to jednak, że za każdym razem musimy być kimś innym. Wystarczy, że jesteśmy sobą.

Diverse x w Twoim żywiole

Sam zapis nowej platformy – „Diverse x w Twoim żywiole” – również nie jest przypadkowy. Choć znak „x” w świecie marketingu tradycyjnie rezerwowany jest dla kolaboracji, w tym przypadku Diverse nawiązuje współpracę z kimś znacznie ważniejszym: ze swoim własnym klientem. Marka nie ma na celu dyktowania trendów, chce towarzyszyć odbiorcom w momentach, w których czują się naprawdę swobodnie. Diverse chce też edukować kobiety i mężczyzn w nurcie smart casual, ale w bardzo niewymuszony, wręcz koleżeński sposób. Zamiast sztywnych reguł, Diverse mówi dziś: „Poczuj, gdzie jesteś sobą”. To subtelne, ale niezwykle ważne, strategiczne przesunięcie akcentów. Marka udowadnia, że moda nie musi nas definiować ani zmieniać – jej zadaniem jest dać nam pełen komfort bycia w zgodzie ze sobą.

Co znaczy być „w Twoim żywiole”?

Nowy manifest marki zdejmuje z konsumenta presję wiecznej pogoni za doskonałością. Bycie w swoim żywiole nie oznacza, że musisz robić więcej lub być kimś więcej. Każdy ma miejsce, moment lub ludzi, przy których czuje się najbardziej sobą. Czasem wystarczy spacer, rozmowa, podróż pociągiem, kawa o poranku czy wiatr smagający po twarzy. Wizualnym odzwierciedleniem tej filozofii stała się sesja wizerunkowa oraz spot zrealizowany w surowej i malowniczej Szkocji. Kampania opiera się na unikalnym zderzeniu dwóch światów: sielskiego outdooru oraz klimatycznej miejskości. Główny film kampanii odrzuca klasyczne formaty reklamowe na rzecz prawdziwych mini-winiet z dnia bohaterów. Twórcy łapią autentyczną codzienność, w której każdy może odnaleźć cząstkę siebie. Kluczowym elementem budującym te emocje jest również muzyka. Całość tworzy zupełnie nowy, świeży wizerunek marki Diverse.

Mariusz Mac pierwszym bohaterem nowej społeczności

Budowanie nowego wizerunku Diverse zyskuje także realną, ludzką twarz. Pierwszym bohaterem, który zapoczątkuje tworzenie zaangażowanej społeczności Diverse x w Twoim żywiole, został Mariusz Mac. To twórca internetowy i prawdziwy pasjonat kulinariów, który bieszczadzkie korzenie przeplata z inspiracjami z podróży i spotkaniami z ludźmi, którzy – tak jak on – żyją jedzeniem. Zamiast perfekcji wybiera kulinarną szczerość. Gotuje prosto i z sercem, tworząc potrawy, które zbliżają ludzi przy stole, a także dzieli się tym w social mediach. Mariusz idealnie uosabia wartości nowej platformy – pokazuje, że bycie w swoim żywiole to właśnie ta autentyczność.

Autor: Diverse/ Materiały prasowe

Autor: Diverse/ Materiały prasowe

Autor: Diverse/ Materiały prasowe