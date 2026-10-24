Objętość włosów na wyższym poziomie!

Uzyskanie pożądanej objętości to jedno z największych wyzwań w pielęgnacji cienkich i delikatnych włosów. Ze względu na mniejszą średnicę łodygi, pasma łatwiej opadają u nasady, a nadmiar sebum i pozostałości kosmetyków do stylizacji mogą dodatkowo potęgować ten efekt. Dlatego sekret pełniejszej fryzury tkwi w odpowiedniej równowadze między oczyszczaniem a odżywianiem. Dokładne usuwanie zanieczyszczeń ze skóry głowy pomaga przywrócić włosom lekkość, natomiast dobrze dobrane składniki pielęgnacyjne wspierają ich kondycję i sprężystość, nie powodując nadmiernego obciążenia.

– W pielęgnacji cienkich włosów nie zawsze więcej znaczy lepiej. Tworząc Lift Effect, skupiliśmy się na precyzyjnym doborze składników i opracowaniu formuł, w których każdy element pełni określoną funkcję, a ich wzajemne działanie pozwala połączyć skuteczną pielęgnację z efektem pełnej objętości fryzury – bez konieczności poświęcania czasu na skomplikowaną stylizację – mówi Jolanta Langer, Dyrektor Działu R&D Vis Plantis.

Za działanie linii odpowiada naturalny biopolimer pozyskiwany z pąków lipy, który pomaga nadać włosom widoczną objętość, lekkość i sprężystość bez obciążania. W szamponie jego działanie wspiera technologia inspirowana ceramidami, pomagająca wygładzać powierzchnię włosa i wzmacniać jego naturalną ochronę. Kompleks ekstraktów z aloesu, szałwii, borówki i grzyba reishi wspomaga pielęgnację włosów oraz skóry głowy, pomagając zachować zdrowy wygląd, miękkość i naturalny połysk.

Seria obejmuje unoszący szampon i lekką odżywkę, których działanie wzajemnie się uzupełnia. Szampon skutecznie oczyszcza skórę głowy z nadmiaru sebum i pozostałości kosmetyków, zapewniając uczucie świeżości i pomagając unieść pasma u nasady. Odżywka z kolei wzmacnia, wygładza i ułatwia rozczesywanie, dbając o kondycję włosów. Razem tworzą duet idealnie dopasowany do potrzeb włosów cienkich i pozbawionych objętości.

Działanie produktów potwierdzają badania aplikacyjne: 90% uczestniczek badania szamponu zauważyło widoczne uniesienie włosów u nasady i zwiększenie objętości fryzury, a 95% uczestników badania odżywki potwierdziło efekt pełniejszych, sypkich i swobodnie poruszających się pasm1.

Nowość od so!flow pokazuje, że efektowna fryzura nie musi wymagać skomplikowanej stylizacji – wystarczy zacząć od właściwej pielęgnacji. Całość dopełnia soczysty zapach winogron, zamieniający mycie i odżywianie włosów w przyjemny, energetyzujący rytuał.

Autor: so!flow/ Materiały prasowe