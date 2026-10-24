Makijaż na Halloween. Odważne kolory i straaaszne formuły

SFX Sticks – zacznij od najbardziej szalonych pomysłów

Podstawą halloweenowych metamorfoz są SFX Sticks – kremowe farbki w sztyfcie przeznaczone do makijażu twarzy i ciała. Wysokopigmentowana formuła dostępna jest w sześciu matowych i metalicznych odcieniach, które można nakładać bezpośrednio na skórę lub rozprowadzać opuszkami palców. Farby łatwo się aplikują i zastygają, zapewniając intensywny efekt, który pozostaje na miejscu przez całą noc.

W kolekcji znalazły się m.in. Night Crawler, Pink Potions, Giving Ghost, Silver Scream, Gilded Grave i Cocoa Cult – odcienie stworzone z myślą o najbardziej nieoczywistych halloweenowych transformacjach.

Party Animals – precyzja bez ograniczeń

Dla tych, którzy chcą zamienić makijaż w prawdziwą charakteryzację, NYX Professional Makeup przygotował zestaw szablonów Animal Print. Cztery wzory – zebry, tygrysa, geparda i jelenia – pozwalają w kilka sekund stworzyć precyzyjny, zwierzęcy motyw na powiekach, twarzy, skroniach czy dekolcie. Wielokrotnego użytku szablony sprawdzą się zarówno przy prostych metamorfozach, jak i bardziej zaawansowanych stylizacjach.

Spojrzenie, którego nie da się przeoczyć

Halloweenowy look można również zbudować wokół mocnego makijażu oczu. Lid Lingerie w dwóch limitowanych, metalicznych odcieniach – Pumpkin Vice, czyli pomarańczowym połysku, oraz Gothic Garter, błyszczącej czerni – pozwala uzyskać intensywny kolor już jednym pociągnięciem. Kremowa formuła wzbogacona kwasem hialuronowym pozostaje na powiekach do 24 godzin, bez rozmazywania i bez konieczności stosowania bazy.

Całość można uzupełnić limitowaną wersją kultowego Epic Ink Liner w matowej bieli. Wodoodporna, intensywnie napigmentowana formuła i elastyczna końcówka pozwalają stworzyć zarówno cienką, precyzyjną kreskę, jak i mocne, graficzne kocie oko.

Usta w centrum uwagi

Halloweenowy makijaż nie kończy się jednak na oczach. Butter Gloss Metallic w odcieniach Violet Vixen i Blood Moon nadaje ustom intensywny metaliczny połysk. Kremowa, nieklejąca formuła pozwala uzyskać efekt mocno błyszczących ust, który doskonale wpisuje się w klimat nocnych stylizacji.

Do precyzyjnego podkreślenia konturu sprawdzą się nowe odcienie Lip Lingerie Liner Stain – Tied Up i Flirt Alert. Wodoodporna konturówka z tintem pozwala obrysować, wymodelować i wypełnić usta, pozostawiając trwały kolor bez rozmazywania.

Alternatywą dla błyszczącego wykończenia jest Fat Matte w odcieniu Fatal Pout – kremowa, intensywnie napigmentowana pomadka o matowym wykończeniu. Formuła wzbogacona olejkiem z malin zapewnia miękkość i komfort, dzięki czemu mocny kolor może towarzyszyć przez całą noc.

Autor: NYX/ Materiały prasowe

Autor: NYX/ Materiały prasowe