Makijaż na Halloween. Odważne kolory i straaaszne formuły

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-10-24 12:03

Halloween to idealny moment, by pozwolić sobie na więcej i zamienić makijaż w najbardziej kreatywny element całej stylizacji. Tegoroczna odsłona Baddieween od NYX Professional Makeup – limitowana kolekcja „Party Animals” – czerpie inspirację ze świata zwierząt, zachęcając do eksperymentowania z kolorem, formą i wykończeniem. W kolekcji znalazły się produkty stworzone zarówno do efektownego makijażu, jak i bardziej kreatywnej charakteryzacji – od intensywnie napigmentowanych kosmetyków, przez metaliczne wykończenia, po produkty SFX. To zestaw, który pozwala stworzyć własną interpretację „Party Animal” i nadać halloweenowemu lookowi zupełnie nowy charakter.

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Autor: Pexels.com

SFX Sticks – zacznij od najbardziej szalonych pomysłów 

Podstawą halloweenowych metamorfoz są SFX Sticks – kremowe farbki w sztyfcie przeznaczone do makijażu twarzy i ciała. Wysokopigmentowana formuła dostępna jest w sześciu matowych i metalicznych odcieniach, które można nakładać bezpośrednio na skórę lub rozprowadzać opuszkami palców. Farby łatwo się aplikują i zastygają, zapewniając intensywny efekt, który pozostaje na miejscu przez całą noc. 

W kolekcji znalazły się m.in. Night Crawler, Pink Potions, Giving Ghost, Silver Scream, Gilded Grave i Cocoa Cult – odcienie stworzone z myślą o najbardziej nieoczywistych halloweenowych transformacjach.

Party Animals – precyzja bez ograniczeń 

Dla tych, którzy chcą zamienić makijaż w prawdziwą charakteryzację, NYX Professional Makeup przygotował zestaw szablonów Animal Print. Cztery wzory – zebry, tygrysa, geparda i jelenia – pozwalają w kilka sekund stworzyć precyzyjny, zwierzęcy motyw na powiekach, twarzy, skroniach czy dekolcie. Wielokrotnego użytku szablony sprawdzą się zarówno przy prostych metamorfozach, jak i bardziej zaawansowanych stylizacjach. 

Spojrzenie, którego nie da się przeoczyć 

Halloweenowy look można również zbudować wokół mocnego makijażu oczu. Lid Lingerie w dwóch limitowanych, metalicznych odcieniach – Pumpkin Vice, czyli pomarańczowym połysku, oraz Gothic Garter, błyszczącej czerni – pozwala uzyskać intensywny kolor już jednym pociągnięciem. Kremowa formuła wzbogacona kwasem hialuronowym pozostaje na powiekach do 24 godzin, bez rozmazywania i bez konieczności stosowania bazy. 

Całość można uzupełnić limitowaną wersją kultowego Epic Ink Liner w matowej bieli. Wodoodporna, intensywnie napigmentowana formuła i elastyczna końcówka pozwalają stworzyć zarówno cienką, precyzyjną kreskę, jak i mocne, graficzne kocie oko. 

Usta w centrum uwagi 

Halloweenowy makijaż nie kończy się jednak na oczach. Butter Gloss Metallic w odcieniach Violet Vixen i Blood Moon nadaje ustom intensywny metaliczny połysk. Kremowa, nieklejąca formuła pozwala uzyskać efekt mocno błyszczących ust, który doskonale wpisuje się w klimat nocnych stylizacji. 

Do precyzyjnego podkreślenia konturu sprawdzą się nowe odcienie Lip Lingerie Liner Stain – Tied Up i Flirt Alert. Wodoodporna konturówka z tintem pozwala obrysować, wymodelować i wypełnić usta, pozostawiając trwały kolor bez rozmazywania. 

Alternatywą dla błyszczącego wykończenia jest Fat Matte w odcieniu Fatal Pout – kremowa, intensywnie napigmentowana pomadka o matowym wykończeniu. Formuła wzbogacona olejkiem z malin zapewnia miękkość i komfort, dzięki czemu mocny kolor może towarzyszyć przez całą noc. 

NYX
Autor: NYX/ Materiały prasowe
NYX
Autor: NYX/ Materiały prasowe
NYX
Autor: NYX/ Materiały prasowe
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