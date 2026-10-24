70 tys. funkcjonariuszy, prywatna ochrona, wyłączone stacje metra. Francja szykuje się na protesty

W demonstracjach mają wziąć udział licealiści, studenci, związki zawodowe oraz grupy społeczne i zawodowe. Akcje koordynowane są za pośrednictwem strony internetowej nawiązującej do ruchu żółtych kamizelek z lat 2018–2019.

Po ubiegłotygodniowych zajściach władze wprowadziły częściowe, lokalne godziny policyjne w rejonach, gdzie doszło do grabieży i ataków na budynki publiczne. W najbliższych tygodniach dozwolone mają być wyłącznie demonstracje organizowane przez związki zawodowe. Zakazy manifestacji są jednak zaskarżane w sądach.

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W Paryżu pochód z udziałem związków zawodowych ma rozpocząć się o godz. 14. Właściciele sklepów, pamiętając o ubiegłotygodniowych wydarzeniach, zabezpieczają witryny płytami i dodatkowymi żaluzjami, a niektórzy korzystają z prywatnej ochrony. Organizacje branżowe wezwały handlowców do zamknięcia lokali, choć weekend przed 1 listopada zwykle przyciąga wielu klientów.

W sobotę zamknięte będą Luwr i Musée d’Orsay. Z ruchu wyłączono także 24 stacje metra, między innymi w pobliżu Pól Elizejskich, parlamentu i placu Concorde.

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KTO NAPRAWDĘ PROTESTUJE W PARYŻU? ZASKOCZENIE!