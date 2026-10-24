70 tys. funkcjonariuszy, prywatna ochrona, wyłączone stacje metra. Francja szykuje się na protesty

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-24 10:02

We Francji na sobotę zapowiedziano kolejne protesty związane z rosnącymi kosztami życia. Tydzień po zamieszkach i grabieżach, do których doszło podczas manifestacji, bezpieczeństwa ma pilnować 70 tys. policjantów i żandarmów — o 20 proc. więcej niż 17 października.

Grupa zamaskowanych osób na podwyższeniu za flagami Francji podczas protestów. O sytuacji we Francji przeczytasz na SE.
Autor: AP Photo/ Associated Press

W demonstracjach mają wziąć udział licealiści, studenci, związki zawodowe oraz grupy społeczne i zawodowe. Akcje koordynowane są za pośrednictwem strony internetowej nawiązującej do ruchu żółtych kamizelek z lat 2018–2019.

Po ubiegłotygodniowych zajściach władze wprowadziły częściowe, lokalne godziny policyjne w rejonach, gdzie doszło do grabieży i ataków na budynki publiczne. W najbliższych tygodniach dozwolone mają być wyłącznie demonstracje organizowane przez związki zawodowe. Zakazy manifestacji są jednak zaskarżane w sądach.

Czytaj też: W Paryżu wprowadzono godzinę policyjną. Skala zniszczeń po zamieszkach szokuje

W Paryżu pochód z udziałem związków zawodowych ma rozpocząć się o godz. 14. Właściciele sklepów, pamiętając o ubiegłotygodniowych wydarzeniach, zabezpieczają witryny płytami i dodatkowymi żaluzjami, a niektórzy korzystają z prywatnej ochrony. Organizacje branżowe wezwały handlowców do zamknięcia lokali, choć weekend przed 1 listopada zwykle przyciąga wielu klientów.

W sobotę zamknięte będą Luwr i Musée d’Orsay. Z ruchu wyłączono także 24 stacje metra, między innymi w pobliżu Pól Elizejskich, parlamentu i placu Concorde.

Czytaj też: Francja płonie, Macronowie się bawią! Te zdjęcia oburzyły Francuzów

KTO NAPRAWDĘ PROTESTUJE W PARYŻU? ZASKOCZENIE!
zamieszki Francja/Włochy
Galeria zdjęć 28
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PARYŻ
FRANCJA

ROLKI