W Paryżu wprowadzono godzinę policyjną. Skala zniszczeń po zamieszkach szokuje

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-10-19 21:20

Czy Paryż staje się miastem bezprawia? Po weekendowych protestach, które przerodziły się w zamieszki we Francji i akty wandalizmu, władze stolicy wprowadziły godzinę policyjną w strategicznych rejonach. Skala zniszczeń przewyższa nawet te z czasów "żółtych kamizelek". Co dzieje się w Paryżu i gdzie obowiązują ograniczenia?

Godzina policyjna w Paryżu

Prefektura policji Paryża poinformowała w poniedziałek, 19 października, że w niektórych dzielnicach stolicy obowiązywać będzie godzina policyjna od godz. 23 do godz. 6 rano we wtorek. Telewizja BFMTV podała, że chodzi o ulice wokół kwartału Les Halles w ścisłym centrum i plac Republiki.

Les Halles („Hale” - kiedyś znajdowało się tu targowisko - PAP) to kwartał w 1. dzielnicy Paryża. Mieści się tam centrum handlowe i duży węzeł komunikacyjny Chatelet-Les Halles - łączący kilka stacji metra i kolei podmiejskiej RER.

Plac Republiki jest częstym miejscem demonstracji, a w sobotę (17 października) odbył się na nim wielotysięczny wiec. Okoliczne ulice stały się celem wandali, którzy systematycznie niszczyli i plądrowali sklepy i punkty usługowe.

Prefektura policji poinformowała ponadto, że w niektórych miejscach Paryża obowiązywał będzie zakaz demonstracji, od godz. 20 w poniedziałek do godz. 6 rano we wtorek.

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Godzina policyjna również poza stolicą

Poza Paryżem godzinę policyjną od wieczora w poniedziałek do 6 rano we wtorek ogłoszono w czterech gminach departamentu Nord, w tym w Lille. BFMTV podała, że takie same ograniczenia wprowadzono w centralnej dzielnicy Lyonu - Presqu'ile, od godz. 21 do godz. 6 rano.

Wcześniej w poniedziałek (19 października) mer centralnego rejonu Paris-Centre, Ariel Weil powiedział, że już w niedzielę zaproponował godzinę policyjną w tym rejonie, dotkniętym aktami wandalizmu i grabieży w miniony weekend.

Weil tłumaczył, że do takich zniszczeń nie doszło nawet w szczytowym momencie protestów „żółtych kamizelek” (ruch protestu z lat 2018-19 - PAP). Weil dopuścił także zwrócenie się do armii o pomoc w utrzymaniu porządku.

Paris-Centre to jednostka administracyjna obejmująca cztery dzielnice (o numerach od 1. do 4.) w ścisłym centrum Paryża, a więc także rejon Hal. Plac Republiki mieści się na granicy 3. dzielnicy.

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Demonstracje w całej Francji

W sobotę demonstracje w całej Francji zwołane w proteście przeciwko rosnącym kosztom życia przerodziły się w zamieszki. Ich sprawcy atakowali budynki publiczne, plądrowali sklepy i punkty handlowe. Do starć z policją i prób grabieży doszło również w niedzielę w Paryżu i Marsylii; oddziały policji nie wszędzie zdołały powstrzymać te ataki.

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