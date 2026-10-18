Francja płonie, Macronowie się bawią! Te zdjęcia oburzyły Francuzów

Prezydent Francji z żoną tańczyli na koncercie podczas zamieszek. Porównano ich do Marii Antoniny i Ludwika XVI

Emmanuel Macron i jego żona Brigitte w piątek, 16 października, wybrali się na koncert Céline Dion w Nanterre pod Paryżem. Para prezydencka oglądała występ z prywatnej loży. Macronowie klaskali w rytm muzyki, a pierwsza dama śpiewała i tańczyła do przebojów kanadyjskiej gwiazdy.

Nagrania i zdjęcia z koncertu wywołały komentarze, gdy następnego dnia Francję ogarnęły gwałtowne zamieszki. Brytyjski „Daily Mail” pisze, że prezydenta i jego żonę zaczęto porównywać do Ludwika XVI i Marii Antoniny, straconych podczas rewolucji francuskiej.

„Macron i Brigitte zachowują się jak Ludwik XVI i Maria Antonina. Wydaje się, że uważają, iż nie ma żadnego problemu” – powiedziała gazecie Lina Bernard, organizatorka demonstracji w północnym Paryżu.

Zamieszki we Francji. Ponad 1800 zatrzymanych, setki rannych

W sobotę, 17 października, na ulice francuskich miast wyszły setki tysięcy ludzi protestujących przeciwko wysokim kosztom życia i polityce władz. Według MSW demonstrantów było 550 tysięcy, a według związków zawodowych nawet 800 tysięcy.

Większość protestów była pokojowa, ale w wielu miastach doszło do zamieszek. W Paryżu podpalano samochody, wybijano szyby i plądrowano sklepy. W Marsylii zamaskowani napastnicy wtargnęli do ratusza, a w Lyonie podpalono biuro informacji turystycznej.

Największe zniszczenia odnotowano w Limoges, gdzie podpalono zabytkowy ratusz. Ogień zniszczył znaczną część budynku, zawaliły się dach i wieża zegarowa.

W niedzielę minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez poinformował, że zatrzymano ponad 1800 osób. Rannych zostało przeszło 500 policjantów, żandarmów i strażaków.

Premier Sébastien Lecornu zwołał na niedzielę wieczorem kolejne posiedzenie rządowej grupy kryzysowej. Władze mają omówić skutki zamieszek i straty, jakie poniosły francuskie miasta.

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🇫🇷🎤 Alors que la France est secouée par une vague de contestation et de violentes tensions, Emmanuel et Brigitte Macron étaient hier soir au concert de Céline Dion, chantant et dansant sur "Pour que tu m’aimes encore". https://t.co/zHty0tiJkg— Impact (@ImpactMediaFR) October 17, 2026

Video — Proteste in Francia, la torre campanaria del municipio di Limoges è crollata dopo un vasto incendio che ha interessato l'edificio storico. Inaugurata nel 1883, la struttura è stata dichiarata "monumento storico" dal governo francese nel 1975 https://t.co/ZHZYn6hpek— Ultimora.net (@ultimoranet) October 17, 2026