Składniki, które poprawią kondycję skóry głowy

Gliceryna, wąkrota azjatycka i ceramidy to składniki dobrze znane z kremów do twarzy. To właśnie po nie od lat sięga koreańska pielęgnacja, która wyznacza kierunek w świecie kosmetyków. Coraz częściej trafiają one także do receptur kosmetyków do włosów. Skóra głowy pod wieloma względami jest nawet bardziej wymagająca niż cera: ma więcej gruczołów łojowych, mieszków włosowych i na co dzień mierzy się z gorącym powietrzem suszarki, koloryzacją, kosmetykami do stylizacji i zmianami temperatury. Wszystko to osłabia jej barierę ochronną, a skalp reaguje tak samo jak skóra twarzy: przesusza się, swędzi, robi się zaczerwieniony i nadwrażliwy. Potrzebuje więc tego samego wsparcia co twarz. Gliceryna przywraca nawilżenie, wąkrota azjatycka koi podrażnienia, a ceramidy odbudowują barierę, która chroni przed utratą wody. Zdrowa, zrównoważona skóra głowy jest najlepszym punktem wyjścia dla mocnych, lśniących włosów.

Gliceryna – mistrzyni nawilżenia

Gliceryna jest humektantem czyli wiąże cząsteczki wody i pomaga utrzymać właściwy poziom nawilżenia naskórka. Jest składnikiem kremów, żeli do mycia, balsamów, a także szamponów i odżywek. W szamponie Kerasys Cica Labo Super Aqua do włosów suchych, zniszczonych i osłabionych występuje w odpowiednio wysokim stężeniu, co sprawia, że szampon delikatnie myje pasma, a przy tym łagodzi i nawilża wrażliwą lub podrażnioną skórę głowy.

Wąkrota azjatycka - ukojenie dla skóry

Wąkrotka zyskała w Korei tak wielką popularność, że składnik ten tworzy osobną kategorię kosmetyków, a produkty z CICA polecane są do pielęgnacji cery wrażliwej, zaczerwienionej i reaktywnej. Skóra głowy, „męczona” koloryzacją, gorącym powietrzem suszarki i stylizacją, potrzebuje podobnego ukojenia. Dlatego wąkrotka jest obecna we wszystkich trzech produktach z serii Cica Labo Super Aqua. Najmocniej czuć jej działanie w masce Kerasys Cica Labo Super Aqua, przeznaczonej do włosów suchych, puszących się i zniszczonych. Kremowa, otulająca formuła koi skórę głowy, a przy tym regeneruje, odżywia i wygładza pasma osłabione farbowaniem czy stylizacją. Wystarczy nałożyć ją na wilgotne włosy na 2–3 minuty. Po spłukaniu są miękkie i gładkie, a po wysuszeniu odzyskują blask.

Ceramidy – cegiełki bariery ochronnej

Choć wydaje się, że gęste włosy to dla skóry głowy naturalna tarcza, to w rzeczywistości zabiegi stylizacyjne na włosy rzadko są łaskawe dla skalpu. Efekt? Przesuszenie, uczucie ściągnięcia, swędzenie i podrażnienia, które z czasem odbijają się także na kondycji samych pasm. Taki dyskomfort to sygnał, że bariera ochronna skóry głowy została osłabiona i brakuje w niej ceramidów, czyli lipidów odpowiedzialnych za jej szczelność. To one zatrzymują wodę w naskórku i chronią go przed czynnikami drażniącymi. Gdy ich zabraknie, skóra głowy szybciej się przesusza, staje się wrażliwa i traci zdolność do regeneracji. Odżywka Kerasys Cica Labo Super Aqua dba nie tylko o pasma. Ceramidy połączono w niej z gliceryną, aminokwasami i wąkrotą azjatycką, tworząc lekką, nieobciążającą formułę o intensywnie nawilżającym działaniu, która przywraca skórze głowy komfort.