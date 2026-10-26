Kolejna marka beauty prezentuje swój kalendarz adwentowy. Wartość produktów znajdujących się w środku przekracza 1400 zł

Fenomen kalendarzy adwentowych z kosmetykami to coś więcej niż tylko przedświąteczne odliczanie. Wpisuje się on idealnie w rosnący trend self-care i poszukiwania małych, codziennych przyjemności. Każdego dnia otwieranie nowego okienka staje się rytuałem, który pozwala na chwilę oderwać się od codzienności i celebrować moment tylko dla siebie. To także doskonały sposób na wypróbowanie różnorodnych produktów i odkrycie nowych ulubieńców bez konieczności kupowania pełnowymiarowych opakowań.

Za każdym okienkiem czeka nowa kosmetyczna niespodzianka. W kalendarzu znalazły się starannie wyselekcjonowane bestsellery L'Oréal Paris oraz produkty, które podbijają media społecznościowe. To 24 dni odkrywania kosmetyków do makijażu, pielęgnacji skóry i włosów, które pozwalają każdego dnia celebrować mały świąteczny moment dla siebie lub bliskiej osoby.

Kalendarz adwentowy L'Oréal Paris dostępny jest w cenie 449,99 zł, a wartość produktów znajdujących się w środku przekracza 1400 zł. Można znaleźć go między innymi w Rossmannie, Hebe oraz na TikTok Shop.

PS. Dla osób, które preferują krótsze odliczanie do świąt, marka przygotowała również wersję 12-dniową.

Aby w pełni wykorzystać potencjał kalendarza adwentowego, warto pomyśleć o jego zawartości strategicznie. Produkty w mniejszych formatach są idealne do testowania, ale też świetnie sprawdzą się w podróży, zajmując niewiele miejsca w kosmetyczce. Jeśli kalendarz kupujesz dla siebie, możesz zaplanować, które produkty przetestujesz od razu, a które zostawisz na specjalne okazje. Jeśli natomiast planujesz go podarować, pomyśl o osobie obdarowywanej – czy doceni różnorodność, czy może skupia się na konkretnym typie kosmetyków?

Autor: L'Oréal Paris/ Materiały prasowe