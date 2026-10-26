Tajemnicza śmierć w aucie. Wszystko wyszło na jaw po kolizji w Radomiu

Ford uderzył w tył Toyoty stojącej na światłach przy ul. Energetyków w Radomiu.

Dwaj mężczyźni podróżujący Fordem byli pijani, a na tylnym siedzeniu znajdował się martwy 43-latek.

Prokurator zarządził sekcję zwłok. Śledczy ustalają okoliczności śmierci mężczyzny.

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Kolizja na ulicy Energetyków. Policjanci odkryli ciało

Do zdarzenia doszło w piątek, 23 października, na ul. Energetyków w Radomiu. Osobowy Ford najechał na tył Toyoty, której kierowca zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną.

Interwencja policji szybko nabrała nieoczekiwanego obrotu. Funkcjonariusze ustalili, że dwaj mężczyźni podróżujący Fordem byli pod wpływem alkoholu. W samochodzie znajdował się również trzeci mężczyzna. 43-latek nie dawał oznak życia.

Dwaj mężczyźni zatrzymani. Do akcji wkroczył prokurator

Na miejscu policjanci przeprowadzili czynności z udziałem prokuratora. Jak przekazała Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji, zarządzono sekcję zwłok 43-latka. Ma ona pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci. Kierowca Forda oraz jego pasażer zostali osadzeni w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Jak zmarł 43-latek? Śledczy wyjaśniają sprawę

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach zmarł mężczyzna. Śledczy sprawdzają, czy jego śmierć miała związek z kolizją, czy też doszło do niej wcześniej. Odpowiedzi mają przynieść dalsze czynności procesowe, w tym wyniki sekcji zwłok.