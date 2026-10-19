Tragedia na Ursynowie. 20-latek wypadł z okna. Zginął na miejscu

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę (18 października) około godziny 12. Z okna na 13. piętrze jednego z bloków przy ulicy Beli Bartóka wypadł 20-letni mężczyzna. Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Ratownicy podjęli próbę reanimacji, jednak obrażenia okazały się zbyt rozległe. Mimo wysiłków, życia 20-letniego obywatela Ukrainy nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.

Śledztwo w toku. Co badają prokurator i policja?

Teren wokół budynku został natychmiast zabezpieczony przez policję, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym i zabezpieczyć ewentualne ślady. Funkcjonariusze weszli również do mieszkania, z którego wypadł mężczyzna, w celu przeprowadzenia jego oględzin. Dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

Teraz kluczowe będzie ustalenie, czy w zdarzeniu brały udział osoby trzecie, czy był to nieszczęśliwy wypadek lub targnięcie się na własne życie. Na ten moment służby nie udzielają szczegółowych informacji.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Autor: MZ/ Materiały prasowe