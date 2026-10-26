Pablo Picasso w 1948 roku stworzył w Warszawie legendarny rysunek Syrenki, który teraz inspiruje intrygujący polski komediodramat.

Film "Syrenka Picassa" ukazuje, jak przypadkowe odkrycie bezcennego dzieła na ścianie wstrząsa życiem bohaterki, zamieniając je w medialny chaos. Czy wielka sztuka może stać się przekleństwem? Odkryj, jak Mary walczy o normalność i jak dziedzictwo przeszłości zderza się z prozą życia!

Historia Warszawy pełna jest niezwykłych opowieści, w których wielka sztuka przeplata się z codziennością mieszkańców. Jednym z najbardziej fascynujących epizodów z czasów powojennej odbudowy stolicy pozostaje wizyta Pabla Picassa. To właśnie te historyczne wydarzenia stały się fundamentem dla filmowej opowieści Janusza Zaorskiego, który w swojej produkcji „Syrenka Picassa” zastanawia się, jakie konsekwencje mogłoby mieć odnalezienie zapomnianego dzieła mistrza w murach zwyczajnego mieszkania.

Autor: Redakcja

Wizyta światowej sławy artysty w zrujnowanej stolicy

Wszystko zaczęło się w 1948 roku, kiedy to Pablo Picasso przyjechał do Polski. Głównym celem jego wizyty był udział w Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju, który odbywał się we Wrocławiu. Jednak artysta nie ograniczył się tylko do udziału w obradach i odwiedził również Warszawę, która w tamtym czasie mozolnie podnosiła się z ruin. Stolica była jednym wielkim placem budowy, a nowe osiedla wyrastały na fundamentach dawnego miasta.

Podczas pobytu w Warszawie Picasso odwiedził jedno z nowo powstających mieszkań. To właśnie tam, na surowej jeszcze ścianie, postanowił zostawić po sobie niezwykły ślad. Wykorzystując prosty węgiel, narysował wizerunek Syrenki, która stała się symbolem odradzającego się miasta. Ten spontaniczny gest artysty na stałe zapisał się w kronikach Warszawy, stając się inspiracją dla twórców filmowych wiele dekad później.

Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator

Filmowa wizja ukrytego skarbu pod warstwą tynku

Janusz Zaorski w swoim komediodramacie twórczo rozwija ten historyczny wątek, przenosząc go w realia, w których przeszłość konfrontuje się z losem współczesnych bohaterów. Główną postacią opowieści jest Mary, w którą wcieliła się Magdalena Koleśnik. Kobieta prowadzi skromne i uporządkowane życie w niewielkim warszawskim lokalu. Spokój bohaterki zostaje przerwany w momencie, gdy decyduje się ona na przeprowadzenie remontu.

Podczas prac renowacyjnych, pod grubą warstwą starego tynku, Mary dokonuje sensacyjnego odkrycia. Okazuje się, że na ścianie jej własnego pokoju przez lata ukryty był bezcenny szkic – legendarna Syrenka narysowana ręką samego Pabla Picassa. To, co dla historyków sztuki byłoby znaleziskiem stulecia, dla zwykłej lokatorki staje się początkiem ogromnych problemów i życiowej rewolucji.

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Wielka sztuka kontra proza życia i medialny szum

Odnalezienie skarbu w ścianie błyskawicznie wywraca życie Mary do góry nogami. Zamiast spodziewanego szczęścia, bohaterka musi zmierzyć się z machiną biurokratyczną i niespodziewanym zainteresowaniem opinii publicznej. W jej prywatnej przestrzeni pojawiają się urzędnicy, ekipy telewizyjne i ciekawscy dziennikarze. Mieszkanie przestaje być azylem, a staje się centrum medialnego cyrku, w którym każdy chce uszczknąć coś z wielkiej sławy słynnego malarza.

Sytuację dodatkowo komplikuje postać sąsiada, granego przez Andrzeja Seweryna. Jego obecność i specyficzna relacja z Mary stają się kluczowymi elementami opowieści. Sąsiad wydatnie przyczynia się do potęgowania chaosu, który zapanował w życiu głównej bohaterki. Film stawia pytania o to, jak dziedzictwo przeszłości wpływa na nasze osobiste losy i czy wielka sztuka w domowym zaciszu jest błogosławieństwem, czy może raczej uciążliwym przekleństwem.

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Gwiazdorska obsada w opowieści o warszawskim dziedzictwie

Produkcja Janusza Zaorskiego to nie tylko ciekawa intryga oparta na faktach, ale także popis gry aktorskiej uznanych polskich artystów. Na ekranie, obok Magdaleny Koleśnik i Andrzeja Seweryna, pojawiają się takie nazwiska jak Maciej Musiał, Dominika Kluźniak, Piotr Głowacki oraz Olgierd Łukaszewicz. Każda z tych postaci wnosi do historii własną perspektywę na temat zderzenia wielkiej historii z codziennością.

Opowieść o „Syrence Picassa” pokazuje, że ślady zostawione przez wielkich twórców w przestrzeni Warszawy mają moc zmieniania ludzkiej rzeczywistości. Filmowy komediodramat udowadnia, że walka o normalność w obliczu nagłej sławy i posiadania bezcennego zabytku we własnym domu to wyzwanie, które wymaga nie lada odporności. Historia ta przypomina o tym, że pod tynkiem warszawskich kamienic wciąż mogą kryć się tajemnice, które tylko czekają na ponowne odkrycie.

„Syrenka Picassa” – komediodramat; prod. Polska; reż. Janusz Zaorski; wyst.: Magdalena Koleśnik, Andrzej Seweryn, Maciej Musiał, Dominika Kluźniak, Piotr Głowacki, Olgierd Łukaszewicz