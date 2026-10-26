Piękno na wyciągnięcie ręki

Dłonie towarzyszą nam we wszystkim: obejmują kubek porannej kawy, przewracają strony książki, podkreślają gestem opowiadaną historię. W kosmetyczce zwykle znajdzie się dla nich krem, ale same paznokcie często czekają na swoją kolej aż do następnego manicure. Tymczasem ich pielęgnacja może być równie prostym i przyjemnym nawykiem jak wieczorne nakładanie serum na twarz.

Właśnie z myślą o tej codziennej trosce powstało SESCACAY Serum wzmacniające paznokcie od Sesderma. Przeznaczone do delikatnej, łamliwej płytki, także osłabionej częstymi zabiegami manicure, pomaga zwiększać jej odporność i elastyczność, poprawia nawilżenie oraz wspiera regenerację i wzrost.

Olej cacay w pielęgnacji detali

W centrum linii SESCACAY znajduje się olej cacay pochodzący z Amazonii, ceniony za właściwości odżywcze, regenerujące i nawilżające. W serum do paznokci towarzyszą mu kwas hialuronowy, krzem organiczny, laktoferyna, pantenol oraz kwas mlekowy. Formuła została opracowana, by wspierać kondycję osłabionej płytki i poprawiać jej wygląd. Pielęgnacja obejmuje również skórki - drobny detal, który dopełnia efekt starannie zadbanych dłoni.

Mały rytuał, dla którego znajdzie się miejsce

Serum można włączyć do wieczornej pielęgnacji, zostawiając je obok kremu do rąk. Stosuje się je raz dziennie, rozprowadzając na skórkach, całej płytce paznokcia i otaczającej skórze, a następnie delikatnie masując do wchłonięcia. Opakowanie z aplikatorem ułatwia nakładanie produktu. Regularność pozwala poświęcić paznokciom uwagę także pomiędzy wizytami na manicure.

Linia SESCACAY: od pielęgnacji twarzy po końce palców

Serum do paznokci uzupełnia linię SESCACAY, która łączy pielęgnację twarzy, okolicy oczu i ciała. Jej wspólnym składnikiem jest olej cacay, a poszczególne formuły odpowiadają na różne potrzeby związane z nawilżeniem, odżywieniem i regeneracją.

SESCACAY Serum wzmacniające paznokcie - Pielęgnacja osłabionych i łamliwych paznokci oraz skórek. Pomaga wzmacniać płytkę, poprawiać jej nawilżenie i odporność oraz nadawać paznokciom naturalny blask.

SESCACAY Odmładzające serum do twarzy - Formuła przeznaczona szczególnie dla skóry wrażliwej z widocznymi oznakami starzenia. Łączy olej cacay z retinoidem HPR, krzemem organicznym, peptydem i czynnikiem wzrostu EGF. Regeneruje i koi, pomagając poprawić jędrność, elastyczność oraz zmniejszyć widoczność zmarszczek.

SESCACAY Odmładzający krem do twarzy - Krem o właściwościach nawilżających, łagodzących i antyoksydacyjnych, opracowany z myślą o skórze wrażliwej. Pomaga wygładzać drobne linie i zmarszczki oraz poprawiać jędrność i elastyczność skóry.

SESCACAY Odmładzający krem kontur oczu - Nawilża, łagodzi i regeneruje delikatną skórę wokół oczu. Pomaga zmniejszać widoczność zmarszczek i poprawiać jędrność, a zawarte w nim kampanediol i pinanediol wspierają poprawę wyglądu cieni pod oczami. Dzięki pojemości aż 30 ml wystarcza na wiele dni odżywczej pielęgnacji.

SESCACAY Nawilżający krem do ciała - Odżywcza pielęgnacja o działaniu nawilżającym, łagodzącym i antyoksydacyjnym. Formuła z olejem cacay, olejem ze słodkich migdałów, HPR i ekstraktami roślinnymi pomaga przywracać komfort skórze wymagającej regeneracji.

SESCACAY Bio-intensywny olejek - Wielofunkcyjny olejek do pielęgnacji skóry i włosów. Nawilża, odżywia i wspiera regenerację skóry, poprawiając jej elastyczność. Stosowany na długości i końcówki włosów pomaga je zmiękczać i nadawać im blask. Szybko się wchłania i pozostawia jedwabiste wykończenie.

Autor: Sesderma/ Materiały prasowe