Zapachy jesieni. Gdy aromaty ziemi spotykają kwieciste kompozycje

Kolekcja obejmuje cztery wody perfumowane: Relique, Memoire, L’Essence Epure i Noir Delice, których receptury bazują na wysokiej jakości naturalnych składnikach, zapewniających trwałość i intensywność zapachu. Dostępne są w eleganckich flakonach o pojemności 100 ml oraz w podróżnych wersjach 15 ml, do których można dobrać skórzane etui. Zestaw miniatur zachęca do eksperymentowania z nakładaniem zapachów warstwowo i tworzenia własnych połączeń, dopasowanych do nastroju oraz indywidualnej chemii skóry.

Nowa kolekcja COS Perfumery jest dostępna w sklepach stacjonarnych oraz online, obok kultowych zapachów marki, takich jak Auburn, Mythe, Fleuriste i Solaire oraz świec zapachowych: Figuier du Jardin, Voyage Epices, Cabane de Bois, Cuir en Fleur, Foret i Rouge Feu.

Sztuka nakładania zapachów warstwowo, czyli "fragrance layering", pozwala na stworzenie unikalnej i spersonalizowanej aury. Aby uzyskać najlepszy efekt, zacznij od lżejszych, świeższych nut jako bazy, a następnie dodaj cięższe, bardziej intensywne akordy. Eksperymentuj z aplikacją na różne punkty pulsacyjne – nadgarstki, szyja, za uszami – pamiętając, że ciepło ciała pomaga zapachom rozwijać się i subtelnie mieszać. Taki indywidualny "zapachowy podpis" może stać się Twoją wizytówką

Autor: COS Perfumery/ Materiały prasowe