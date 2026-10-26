Przygotowanie domu do zimy. 10 zadań, o których musisz pamiętać przed mrozami

Zacznij od okien, drzwi i grzejników. Sprawdzenie uszczelek, odsłonięcie kaloryferów i kontrola działania ogrzewania mogą pomóc ograniczyć straty ciepła oraz poprawić komfort w chłodne dni.

Nie zapominaj o wentylacji i wilgoci. Przed sezonem grzewczym sprawdź kratki wentylacyjne, obserwuj parowanie szyb i reaguj na oznaki zawilgocenia, zamiast jedynie maskować nieprzyjemne zapachy.

Zadbaj o instalacje i domowe wyposażenie. Kontrola rur w nieogrzewanych pomieszczeniach, czyszczenie odpływów oraz sprawdzenie latarki i apteczki to drobne czynności, które mogą okazać się bardzo przydatne zimą.

Przygotuj dom na długie, chłodne wieczory. Odśwież koce i ciepłą pościel, a przy okazji uporządkuj spiżarnię oraz zamrażarkę, by sprawdzić zapasy i lepiej zaplanować zimowe zakupy.

Na początek zajmij się stolarką okienną, drzwiami oraz systemem grzewczym. Odsłonięcie grzejników, weryfikacja sprawności ogrzewania oraz kontrola stanu uszczelek pozwolą zmniejszyć ucieczkę ciepła i zapewnią lepszy komfort termiczny podczas mrozów.

Kolejnym krokiem jest zadbanie o prawidłową cyrkulację powietrza i walka z wilgocią. Zanim na dobre ruszy sezon grzewczy, skontroluj kratki wentylacyjne, zwracaj uwagę na skraplającą się na szybach parę i odpowiednio reaguj na ślady zawilgocenia, zamiast maskować stęchłe powietrze odświeżaczami.

Warto również skontrolować domowe instalacje i podstawowy sprzęt. Drobne prace, takie jak udrożnienie odpływów, przegląd zawartości apteczki, test latarki czy sprawdzenie rur biegnących w nieogrzewanych wnętrzach, okażą się niezwykle pomocne po nadejściu zimy.

Na koniec dostosuj wnętrza do długich i zimnych wieczorów. Wyjmij i wypierz ciepłą pościel oraz koce, a dodatkowo zrób przegląd zamrażarki oraz domowej spiżarni, co ułatwi kontrolę nad zapasami i lepsze rozplanowanie zakupów w nadchodzących miesiącach.

Prace związane z przygotowaniem mieszkania na nadejście mrozów najlepiej podzielić na mniejsze etapy, unikając odkładania wszystkiego na ostatni moment. Wiele z tych zadań wykonamy własnymi siłami, nie ponosząc dodatkowych wydatków i nie używając specjalistycznego sprzętu, choć przy niektórych przyda się wsparcie fachowca. Najlepiej kolejno odwiedzić wszystkie pokoje i ocenić, które elementy trzeba naprawić, wyczyścić lub dokupić. Takie działanie uchroni nas przed nagłymi awariami po spadku temperatur, kiedy dni będą już krótkie, a my zaczniemy znacznie bardziej doceniać czas spędzany w nagrzanym i bezpiecznym domu.

5

Od tych rzeczy warto zacząć przed zimą

Skontroluj stan uszczelek okiennych i drzwiowych. Wyraźny chłód i ruch powietrza przy zamkniętych skrzydłach to znak, że należy sprawdzić kondycję uszczelek oraz mechanizm domykania okien. Wszelkie szpary obniżają komfort domowników i generują straty energii, jednak pod żadnym pozorem nie wolno zaklejać nawiewników ani kratek wentylacyjnych.

Zapewnij swobodny dostęp do kaloryferów. Zastawianie grzejników ciężkimi meblami czy zasłanianie ich grubymi kotarami skutecznie blokuje rozprowadzanie ciepła w pokoju. Przestrzeń wokół źródła ogrzewania musi pozostać otwarta, aby nagrzane powietrze mogło bez przeszkód cyrkulować po całym wnętrzu.

Zwróć uwagę na sprawność systemu wentylacyjnego. Ponieważ w chłodnych miesiącach rzadziej wietrzymy mieszkania, prawidłowy obieg powietrza nabiera kluczowego znaczenia. Przyjrzyj się wentylatorom i kratkom zamontowanym w łazience oraz kuchni, a w razie zauważenia pleśni, wilgoci lub ciągłego zaduchu, rozwiąż przyczynę problemu, zamiast zagłuszać go zapachami.

Zadbaj o czystość okien przed startem sezonu grzewczego. Wyczyść dokładnie parapety oraz szyby, sprawdzając przy okazji, czy nie zbiera się na nich woda. Systematyczne wycieranie skroplonej pary zapobiega nadmiernemu zawilgoceniu powierzchni okiennych, choć przy regularnie powracającym problemie konieczne będzie usprawnienie samej wentylacji.

Przeprowadź test instalacji grzewczej. Zwróć uwagę, czy grzejniki robią się równomiernie ciepłe, a termostaty funkcjonują bez zarzutu. Gdyby okazało się, że system grzewczy wymaga przeglądu lub odpowietrzenia, wykonaj te czynności według zaleceń z instrukcji albo wezwij na pomoc wykwalifikowanego serwisanta.

O tych drobiazgach łatwo zapomnieć

Zaizoluj instalację wodną w chłodnych pomieszczeniach. Rury przechodzące przez nieogrzewane strefy budynku, takie jak piwnica czy garaż, często potrzebują dodatkowego ocieplenia. Założenie odpowiedniej izolacji ogranicza ryzyko zamarznięcia wody w rurach podczas uderzenia silnych mrozów.

Udrożnij rury odpływowe i skontroluj spływ wody. Gromadzące się w syfonach resztki i brud często utrudniają spływanie wody oraz generują brzydkie zapachy. Warto usunąć te zanieczyszczenia z odpływów odpowiednio wcześnie, nie czekając na całkowite zatkanie instalacji.

Odśwież zimowe tekstylia, koce oraz grubszą pościel. Przed nadejściem prawdziwych chłodów warto wyprać lub przewietrzyć narzuty i koce, które spędziły ostatnie miesiące na dnie szafy. Dobrze jest także przygotować sobie ciepłą odzież i wygodne kapcie, które przydadzą się podczas zimowych wieczorów.

Skontroluj zawartość apteczki oraz działanie latarki. Przejrzyj daty ważności posiadanych medykamentów, dokup brakujące materiały opatrunkowe i sprawdź, czy domowa latarka świeci. Na wypadek nagłych przerw w dostawie prądu warto mieć pod ręką naładowany powerbank oraz zapas nowych baterii.

Uporządkuj zapasy w zamrażarce i spiżarni. Przejrzyj dokładnie przechowywane produkty spożywcze, oceniając ich stan oraz terminy przydatności do spożycia. Taki przegląd ułatwia planowanie kolejnych zakupów spożywczych, pozwala zużyć jedzenie przed jego zepsuciem i zapobiega chomikowaniu zbędnej żywności.