Chryzantemy 2+1 za grosz w Lidlu. Promocja na Wszystkich Świętych już od 26 października

Lidl przygotował kompleksową ofertę na Wszystkich Świętych, obejmującą szeroki wybór chryzantem i zniczy w atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z promocji "trzecia chryzantema za 1 grosz" oraz promocyjnych wielosztuk zniczy i wkładów, aby zaoszczędzić na dekoracjach grobów bliskich. Odkryj bogactwo form i rozmiarów, od okazałych chryzantem po długopalące wkłady, i przygotuj się na listopadowe święto bez przepłacania.



Szeroki wybór chryzantem w supercenie

Doniczkowe chryzantemy to nieodłączny element listopadowego krajobrazu i jeden z najważniejszych symboli zbliżającej się uroczystości. W najnowszej ofercie Lidl Polska, klienci znajdą ich szeroki wybór, który pozwoli na stworzenie pięknych aranżacji. Od okazałych odmian wielkokwiatowych (także w wersji maxi), poprzez subtelne drobnokwiatowe, aż po gęste warianty samokrzewiące i niezwykle efektowne chryzantemy trójkolorowe - bogactwo form pozwala na tworzenie zarówno stonowanych, jak i wielobarwnych kompozycji. Aby ułatwić przygotowania, od 26 do 31 października obowiązywać będzie specjalna promocja - przy zakupie dwóch dowolnych chryzantem doniczkowych, trzecią, najtańszą, klienci otrzymają za 1 grosz.

Różnorodne znicze i wkłady w promocyjnych wielosztukach

Płomień znicza to ponadczasowy znak pamięci. Od poniedziałku 26 do 28 października, zamiast szukać pojedynczych okazji, klienci mogą wybierać spośród wielu form i rozmiarów - od niewielkich, prostych i klasycznych modeli, takich jak znicz Luna (3,25 zł/szt. przy zakupie sześciu sztuk), znicz Opal (3,65 zł/szt. przy zakupie sześciu sztuk) czy znicz Kalia (5,75 zł/szt. przy zakupie czterech sztuk), przez średnie, w tym znicz Diament (6,65 zł/szt. przy zakupie trzech sztuk), znicz Tryptyk (8,35 zł/szt. przy zakupie trzech sztuk) oraz znicz Flamma (8,55 zł/szt. przy zakupie trzech sztuk), aż po wysokie na 37 cm lampiony z eleganckimi detalami, jak palący się przez 60h znicz Katedra (16,85 zł/szt. przy zakupie dwóch sztuk), a także znicz Claris (22,85 zł/szt. przy zakupie dwóch sztuk) czy okazały znicz z krzyżem (12,65 zł/szt. przy zakupie dwóch sztuk).

Ponadto w sklepach Lidl Polska dostępny jest też znicz Caritas (8,99 zł/szt.). Zysk z jego sprzedaży wesprze lokalne jadłodajnie i pomoże w przygotowaniu ciepłych posiłków dla potrzebujących.

Z myślą o osobach, którym zależy na tym, aby płomień utrzymywał się przez wiele dni, przygotowano także szeroką gamę wkładów parafinowych, dostępnych od 26 do 31 października. W atrakcyjnych ofertach wielosztukowych znajdziemy wkład parafinowy o czasie palenia do 38 godzin w cenie 1,39 zł/szt. przy zakupie 10 sztuk, wkład parafinowy o czasie palenia do 55 godzin w cenie 1,99 zł/szt. przy zakupie 8 sztuk, wkład parafinowy o czasie palenia do 75 godzin w cenie 2,79 zł/szt. przy zakupie 6 sztuk oraz wkład parafinowy o czasie palenia do 105 godzin w cenie 4,19 zł/szt. przy zakupie 4 sztuk.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

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