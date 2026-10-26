Chryzantemy 2+1 za grosz w Lidlu. Promocja na Wszystkich Świętych już od 26 października

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
materiały prasowe
2026-10-26 14:45

Przełom października i listopada to czas wzmożonych przygotowań do dnia Wszystkich Świętych. Aby ułatwić skompletowanie niezbędnych dekoracji bez nadmiernego obciążania domowego budżetu, Lidl Polska rusza ze specjalną ofertą. Od poniedziałku, 26 października, w sklepach sieci znajdziemy szeroki wybór chryzantem w promocji „2+1 za grosz” oraz znicze i wkłady w obniżonych cenach przy zakupie wielosztuk.

Kolorowe chryzantemy fioletowe, żółte i pomarańczowe. O promocjach na Wszystkich Świętych przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Pierwszy plan wypełniają gęste skupiska chryzantem w czterech głównych kolorach: fioletowym po lewej, jasnożółtym pośrodku oraz pomarańczowym po prawej, z delikatnymi zielonymi łodygami i liśćmi widocznymi u podstawy kwiatów. W tle, rozmyte kępy kwiatów w kolorach białym i bordowym dodają głębi, tworząc wrażenie obfitości. Oświetlenie podkreśla teksturę płatków, tworząc miękkie cienie i rozświetlone partie, co dodaje obrazowi trójwymiarowości.
    • Lidl przygotował kompleksową ofertę na Wszystkich Świętych, obejmującą szeroki wybór chryzantem i zniczy w atrakcyjnych cenach.
    • Skorzystaj z promocji "trzecia chryzantema za 1 grosz" oraz promocyjnych wielosztuk zniczy i wkładów, aby zaoszczędzić na dekoracjach grobów bliskich.
    • Odkryj bogactwo form i rozmiarów, od okazałych chryzantem po długopalące wkłady, i przygotuj się na listopadowe święto bez przepłacania.

Szeroki wybór chryzantem w supercenie

Doniczkowe chryzantemy to nieodłączny element listopadowego krajobrazu i jeden z najważniejszych symboli zbliżającej się uroczystości. W najnowszej ofercie Lidl Polska, klienci znajdą ich szeroki wybór, który pozwoli na stworzenie pięknych aranżacji. Od okazałych odmian wielkokwiatowych (także w wersji maxi), poprzez subtelne drobnokwiatowe, aż po gęste warianty samokrzewiące i niezwykle efektowne chryzantemy trójkolorowe - bogactwo form pozwala na tworzenie zarówno stonowanych, jak i wielobarwnych kompozycji. Aby ułatwić przygotowania, od 26 do 31 października obowiązywać będzie specjalna promocja - przy zakupie dwóch dowolnych chryzantem doniczkowych, trzecią, najtańszą, klienci otrzymają za 1 grosz.

Różnorodne znicze i wkłady w promocyjnych wielosztukach

Płomień znicza to ponadczasowy znak pamięci. Od poniedziałku 26 do 28 października, zamiast szukać pojedynczych okazji, klienci mogą wybierać spośród wielu form i rozmiarów - od niewielkich, prostych i klasycznych modeli, takich jak znicz Luna (3,25 zł/szt. przy zakupie sześciu sztuk), znicz Opal (3,65 zł/szt. przy zakupie sześciu sztuk) czy znicz Kalia (5,75 zł/szt. przy zakupie czterech sztuk), przez średnie, w tym znicz Diament (6,65 zł/szt. przy zakupie trzech sztuk), znicz Tryptyk (8,35 zł/szt. przy zakupie trzech sztuk) oraz znicz Flamma (8,55 zł/szt. przy zakupie trzech sztuk), aż po wysokie na 37 cm lampiony z eleganckimi detalami, jak palący się przez 60h znicz Katedra (16,85 zł/szt. przy zakupie dwóch sztuk), a także znicz Claris (22,85 zł/szt. przy zakupie dwóch sztuk) czy okazały znicz z krzyżem (12,65 zł/szt. przy zakupie dwóch sztuk).

Ponadto w sklepach Lidl Polska dostępny jest też znicz Caritas (8,99 zł/szt.). Zysk z jego sprzedaży wesprze lokalne jadłodajnie i pomoże w przygotowaniu ciepłych posiłków dla potrzebujących.

Z myślą o osobach, którym zależy na tym, aby płomień utrzymywał się przez wiele dni, przygotowano także szeroką gamę wkładów parafinowych, dostępnych od 26 do 31 października. W atrakcyjnych ofertach wielosztukowych znajdziemy wkład parafinowy o czasie palenia do 38 godzin w cenie 1,39 zł/szt. przy zakupie 10 sztuk, wkład parafinowy o czasie palenia do 55 godzin w cenie 1,99 zł/szt. przy zakupie 8 sztuk, wkład parafinowy o czasie palenia do 75 godzin w cenie 2,79 zł/szt. przy zakupie 6 sztuk oraz wkład parafinowy o czasie palenia do 105 godzin w cenie 4,19 zł/szt. przy zakupie 4 sztuk.

Lidl chryzantemy
Autor: Lidl/ Materiały prasowe

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