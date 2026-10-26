Weź 9 zł i leć do Rossmanna, a okna będziesz mieć czyste na błysk w 3 minuty. Wszystkie płyny trafią do kosza. Wystarczy przetrzeć szybę do sucha i po smugach zostanie tylko wspomnienie. Sposób na mycie okien

Jesień to wyzwanie dla czystych okien, a tradycyjne metody często kończą się frustrującymi smugami i zaciekami, wymagając dodatkowego wysiłku.

Odkryj rewolucyjny sposób na lśniące szyby bez wysiłku – wystarczy specjalna ściereczka i sama woda, by osiągnąć perfekcyjny efekt w kilka minut.

Sprawdź, która tania ściereczka z popularnych sklepów, jak Rossmann czy Action, zapewni Ci krystaliczną czystość i pozwoli zapomnieć o płynach do szyb.

Sposób na mycie okien bez smug

Kiedy nadchodzi jesień na naszych oknach bardzo szybko pojawiają się zabrudzenia. Częste opady deszczu i wiatr powodują, że na szybkach z łatwością osiada kurz i tworzy na nich nieestetyczne zacieki. Jednocześnie wiadomo, że częste mycie okien jesienią to jedno z najmniej przyjemnych doświadczeń. Chłód za oknem sprawia, że chcemy zrobić to szybko, a co za tym idzie często niestarannie i w efekcie pozostają na nich smugi. Na szczęście jest sposób na mycie okien, dzięki któremu bardzo szybko usuniemy z nich kurz i zacieki, ale bez pozostawiania smug. Wystarczy kupić specjalną ściereczkę do mycia okien i pryz użyciu samej wody, nadamy szybko blasku w kilka minut. To zdecydowanie trik, którego potrzebujemy jesienią.

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Jednym z najpopularniejszych produktów do mycia okien w formie ściereczki jest ta z firmy Vileda. Obecnie można kupić ją w Rossmannie za jedyne 9,49 zł, pryz regularniej cenie 13,99 zł. Wystarczy zmoczyć ją w wodzie i dokładnie przemyć okna. To pozwala jednocześnie czyścić, osuszać i polerować szyby, dzięki czemu pozostawia je idealnie czyste bez smug.

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

Ściereczki do mycia okien. Jak je stosować?

Poza produktem marki Vileda, można obecnie nabyć ściereczki do szyb o podobnym działaniu w wielu sklepach. Jakiś czas temu viralem w mediach społecznościowych stała się ściereczka do szyb i lister Spargo, która można kupić w sieci sklepów Action. Działa na podobnej zasadzie jak ta z Viledy. Wystarczy namoczyć ją w czystej wodzie, odsączyć nadmiar wilgoci i przetrzeć okna. Na koniec pozostawiamy je do wyschnięcia i gotowe. Oczywiście pamiętaj, aby nie myć okien w słoneczny dzień, gdyż to skutkuje powstawaniem smug na szybach.

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