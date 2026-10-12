Wsmaruj 2 garści w pożółkłe ramy okienne. Już po 15 minutach wybieli je lepiej niż woda utleniona. Sposób na wybielanie ram okiennych bez ryzyka uszkodzenia powierzchni

Ramy okienne często żółkną od słońca i pokrywają się trudnymi do usunięcia zabrudzeniami, takimi jak smog czy osady z kuchni, a zwykłe mycie nie zawsze wystarcza.

Istnieją dwa sprawdzone sposoby na przywrócenie im olśniewającej bieli: od ekologicznej pasty z sody oczyszczonej po silny środek wybielający.

Nie pozwól, by Twoje okna straciły blask! Sprawdź, jak krok po kroku zastosować te metody i spraw, by ramy znów wyglądały jak nowe.

Posmaruj tym ramy okienne, a znów będą idealnie białe. Sposób na bezpieczne wybielanie powierzchni

To, że okna należy regularnie myć wie każdy. Gorzej jest natomiast z ramami okiennymi. Wiele osób podczas mycia szyb zapomina właśnie o ramach okiennych. Wydaje się, że wystarczy je delikatnie przetrzeć mokrą szmatką i gotowe. To błąd. Ramy okienne wbrew pozorom narażone są na wiele, trudnych do usuwania, zabrudzeń. Od wewnątrz chłoną one wszelkie rodzaje zanieczyszczenia powietrza, takiej jak tłuste osady z kuchni oraz dym papierosowy. Od zewnątrz z kolekcji osiadają na nich spali i smog. Dodatkowo w przypadku ram okiennych PCV tworzywo wchodzi w reakcję chemiczną z promieniowaniem UV. Powoduje to, że ramy stopniowo żółkną. Z czasem zmiana ich kolory staje się zauważalna i nieodwracalna. Z tego powoduje regularne czyszczenie ram okiennych jest bard odważne i pomaga utrzymać je idealnej czystości przez dłuższy czas.

Jeżeli chcesz wybielić ramy okienne możesz sięgnąć po domowe sposoby. Stanowią one świetnie uzupełnienie kupnej chemia do domu. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na ekologiczne wybielanie powierzchni jest soda oczyszczona. Posada ona delikatnie właściwości wybielające wynikające z mechanicznego usuwania zabrudzeń oraz rozpuszczania tłustych osadów. Sodę oczyszczoną należy wymieszać z wodą w równych proporcjach tak, aby powstała gęsta pasta. W ten sposób można ją wetrzeć w trudno dostępne miejsca, taki jak ramy okienne. Po nałożeniu mieszanki trzeba ją zostawić na około 15 minut, a następnie zmyć wodą. Już po kilku użyciach ramy okienne będą wyraźnie bielsze i przede wszystkim czyste. Aby efekt był jeszcze lepszy możesz wymieszać sodę oczyszczoną z niewielką ilością soli z cutryny. Sposób ten, choć bardzo skuteczny, nie poradzi sobie jednak z dużymi zanudzeniami. W takim przypadku warto sięgnąć po inne metody.

Eksperci wskazują, że najlepszym sposobem wybielania ram okiennych jest nadwęglan sody. Jest to silny wybielacz, który możesz kupić w sklepach. Jest on bezpieczny do stosowania, ale świetne sprawdza się z trudniejszymi zabrudzeniami. Do jednego litra wody wsyp 2 łyżki stołowe nadwęglanu sody i wymieszaj. Namocz w roztworze ściereczkę i dokładnie przetrzyj nią ramy okienne. Odczekaj około 10 minut i zmyj wszystko wodą. Już po jednym użyciu ramy okienne będą wyraźnie bielsze. Stosuj ten sposób, za każdym razem, gdy myjesz okna, a ramy przez długi czas pozostają idealnie białe.

Co zrobić, aby ramy okienne nie żółkły od słońca?

Aby uzyskać naprawdę olśniewający efekt i utrzymać go na dłużej, warto zastosować kilka "pro-tipów". Po dokładnym umyciu i wybieleniu ram, możesz zabezpieczyć je specjalnym preparatem do konserwacji PCV, który tworzy niewidzialną warstwę ochronną. Zmniejsza ona przyczepność brudu i chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV, spowalniając proces żółknięcia. Pamiętaj też, by do czyszczenia używać miękkich ściereczek z mikrofibry, które nie porysują powierzchni.

Absolutnie unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących zawierających aceton, chlor, rozpuszczalniki czy amoniak – mogą one trwale uszkodzić strukturę PCV, powodując matowienie, odbarwienia lub nawet pęknięcia. Podobnie, szczotki o twardym włosiu, druciaki czy ścierne gąbki są zakazane, gdyż porysują powierzchnię, sprawiając, że brud będzie osadzał się jeszcze łatwiej i głębiej.

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