Wyciśnij 0,5 do wody i spryskaj pożółkłe ramy okienne. Zadziała na nie jak bezpieczny wybielacz. Framugi będą jak nowe. Czyszczenie pożółkłych ram okiennych

Wiosenne porządki to wyzwanie, zwłaszcza gdy ramy okienne tracą biel.

Odkryj domowe sposoby na przywrócenie ramom śnieżnobiałego koloru, bez użycia szkodliwych środków.

Poznaj sekrety składników, które sprawią, że Twoje okna będą lśnić jak nowe.

Sprawdź, jak proste mieszanki mogą odmienić wygląd Twoich okien i przygotuj się na wiosnę!

Wyciśnij 0,5 do wody i spryskaj pożółkłe ramy okienne. Będą wyglądały jak nowe

Obowiązkowym etapem porządków wiosennych w większości polskich domów jest mycie okien i ich ram. W końcu czyste okna to nie tylko lśniące szyby, ale także zadbane ramy, które często zbierają kurz, brud i osady z deszczu. Regularne mycie ram okiennych nie tylko poprawia estetykę, ale także przedłuża ich trwałość. Niestety po zimie dosyć często orientujemy się, że białe framugi nie wyglądają jak wcześniej - wyraźnie pożółkły i pojawiły się na nich przebarwienia. Jednak wbrew wielu radom dostępnym w sieci, zdecydowanie odradzamy stosowanie mleczek o właściwościach ścierających, gdyż mogą uszkodzić powłokę ochronną PCV i w efekcie ramy będą jeszcze mocniej żółkły. Czym zatem wybielić ramy okienne, aby przywrócić im śnieżnobiały kolor po zimie? Wyciśnij do 1 litra wody sok z połowy cytryny, dodaj 5 łyżek sody oczyszczonej, zamieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj tym płynem pożółkłe ramy okienne i przetrzyj ściereczką, a znów będą śnieżnobiałe. Sok z cytryny działa wybielająco na framugi, natomiast soda oczyszczona ma delikatne właściwości ścierające, dzięki czemu usunie powierzchowne zabrudzenia.

Domowa pasta wybielająca na zżółknięte ramy okienne

W sytuacji, gdy ramy okien są mocno zabrudzone lub widoczne są na nich trudne do usunięcia przebarwienia, warto przygotować nieco bardziej skoncentrowaną pastę z sody oczyszczonej. Do miseczki wsyp opakowanie sody oczyszczonej, wlej 10 kropli soku z cytryny i dodaj odrobinę wody - tyle, aby powstała konsystencja pasty. Nałóż ją na miękką stronę gąbki lub ściereczkę i nanieś ją na ramę. Po chwili miękką szczoteczką wyczyść ramę. Pamiętaj, aby nie pozastawiać mikstury zbyt długo na ramie. Następnie dokładnie zmyj ją ciepłą wodą. Taka pasta do mycia ram okiennych doskonale je wybieli. Będą wyglądać jakby dopiero zeszły z taśmy produkcyjnej.

Mycie okien na święta. Czym umyć szyby, aby nie było smug?

Kiedy ramy okien są już czyste należy przystąpić do mycia szyb. Tu doskonale sprawdzi się woda z dodatkiem octu. Przygotuj wodę z octem w proporcjach 2:1 i przelej ją do butelki z atomizerem. Spryskuj szyby i wycieraj je od razu do sucha. Ocet sprawi, że okna będą lśnić bez smug.

