Pierwsze koszenie trawy po zimie. To idealny moment na wyciągnięcie kosiarki

Nadejście cieplejszych dni zwiastuje konieczność wykonania pierwszego w sezonie cięcia murawy.

Nie istnieje jeden konkretny termin w kalendarzu, a ostateczną decyzję należy uzależnić od warunków atmosferycznych i wysokości pędów.

Właściwe zaplanowanie tego zabiegu gwarantuje utrzymanie doskonałej kondycji przydomowej zieleni przez kolejne miesiące.

Początek wiosny to czas powolnego wybudzania się flory po długich miesiącach ujemnych temperatur. Wyższe wskazania termometrów stymulują rośliny do wypuszczania świeżych pędów, na gałęziach drzew pojawiają się liście, a przydomowe obszary powoli odzyskują swój jaskrawy odcień. Właśnie na tym etapie źdźbła zaczynają gwałtownie przybierać na objętości po okresie wegetacji, zmuszając pasjonatów ogrodnictwa do planowania pierwszych prac pielęgnacyjnych. Wybór optymalnego momentu na wyciągnięcie sprzętu koszącego z garażu bywa często sporym dylematem dla posiadaczy działek.

Zobacz także: Domowy nawóz do bratków. Wystarczy jeden owoc, by kwitły do jesieni

#MuratorOgroduje: Trawnik po zimie

Kiedy kosić trawę wiosną? Najlepszy czas na pierwsze cięcie trawnika

Poszukiwanie sztywnej i niezmiennej daty w kalendarzu na rozpoczęcie prac mija się z celem. Podstawą sukcesu jest uważna obserwacja zmieniającego się otoczenia oraz monitorowanie tempa, w jakim rozwija się murawa. Inauguracyjne skracanie trawnika zazwyczaj przypada na marzec lub kwiecień, pod warunkiem że słupki rtęci przez kilka dób z rzędu wskazują minimum 10 stopni Celsjusza, a same rośliny osiągają wysokość od ośmiu do dziesięciu centymetrów. Niezwykle istotnym czynnikiem decyzyjnym jest również odpowiedni stopień wysuszenia gleby oraz znikome prawdopodobieństwo wystąpienia drastycznych przymrozków. Specjaliści zalecają, aby podczas pierwszego zabiegu po zimowej przerwie usunąć maksymalnie jedną trzecią całkowitej długości trawy, co ułatwi im proces regeneracji i naturalne zagęszczanie. Konsekwentne powtarzanie tej czynności w następnych tygodniach zagwarantuje nam zdrową i estetyczną powierzchnię do samego końca wakacji. Prawidłowa inauguracja sezonu koszenia trawnika bezpośrednio rzutuje na późniejszą odporność murawy. Trafnie wyznaczony czas cięcia sprzyja prawidłowemu rozkrzewianiu się systemu, tworząc ostatecznie gęsty dywan, który będzie ozdobą posesji.